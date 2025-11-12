世外專訪︱張小踏曝金馬評選過程　拒做其他影展：質素參差睇到嘔

香港本土動畫《世外》由楊寶文監製兼編劇、Tommy吳啓忠執導，著名動畫師StepC張小踏擔任美術總監，並邀請金馬影后鍾雪瑩、小薯茄成員「童童」蔡曉童、柯煒林、張繼聰、謝安琪及「泰妹」楊雅文聲演，上周已於香港正式公映！《世外》作為耗時七年打造，上映至今更突破700萬元票房，成為觀眾本年度最關注的動畫作品之一，早前《世外》美術總監張小踏就新作接受《香港01》專訪，在製作以外亦分享此前憑個人動畫作品入圍金馬獎的經歷，並反觀香港動畫市場與動畫師發展方向。

著名動畫師張小踏就《世外》接受《香港01》專訪。（莫匡堯 攝）

《世外》為本年度最關注的動畫作品之一！（《世外》劇照）

金馬獎對實拍片、動畫一視同仁

在金馬獎公布《世外》入圍「最佳動畫片」、「最佳原創電影音樂」及「最佳改編劇本」獎後，團隊為消息感到欣喜與鼓舞。此前已憑動畫先後參展入圍與擔任評審的張小踏，坦言金馬獎為生涯中非常難得的經驗：「金馬獎最大吸引力在於對實拍片與動畫一視同仁。首先常設動畫獎項已十分難得，更分為動畫長片、動畫短片，雖然獎項不時出現從缺狀況，然而仍繼續堅持、因為覺得有需要，亦讓動畫人有機會參展。」

張小踏曾為金馬獎擔任動畫短片初選評審。（莫匡堯 攝）

《世外》入圍金馬獎「最佳動畫片」、「最佳原創電影音樂」及「最佳改編劇本」獎。（《世外》電影海報）

張小踏憶述當年憑《極夜》首次參展時，作品為唯一一部入圍香港動畫，入圍後獲得評審讚譽，謙稱為運氣與實力參半的結果。及至成為初選評審，小踏表示讓她見識到亞洲華語動畫的水平：「初選動畫作品遍及台灣、馬來西亞及全華語地區，大約近百部作品，以一年產量計算並不算太多。」至於評審過程，她亦讚揚評選制度讓每部作品都獲得公平競爭的機會：「金馬獎的制度相當健全，讓我們三位背景不一的初選評審，在台灣見面進行討論，就作品入圍與否互相辯論，最後以暗票形式投選。」

香港動畫導演張小踏曾為「第61屆金馬獎」擔任動畫類初選評審。（金馬獎IG圖片）

任評審睇七百條動畫：質素參差睇到嘔！

談到動畫影展，張小踏笑言評審過程其實相當勞累，雖然能夠接觸大小規模作品，但亦不免審美疲勞，往後會拒絕同類工作：「今年我為另一個台灣動畫影展擔任評審，開放台灣及全球動畫師報名，共收到超過二千條動畫片，我最後看了七百多條，質素相當參差，質素高的非常高、質素差則差到看不下去，睇到想嘔！」

張小踏笑言往後怕做影展評審。（莫匡堯 攝）

建議效法加拿大、台灣稅務補貼優惠：唔可以不斷開動畫學位但冇工開

香港目前最受矚目的影展及獎項均未常設動畫項目，不過相比以獎項嘉許創作者，張小踏認為制度更能鼓勵動畫師創作，並舉例加拿大與台灣做法，希望政府能夠讓新生代動畫師提供更多機會：「溫哥華會為動畫公司提供稅務優惠，甚至吸引大量美國動畫公司到當地開設分部，包括業界龍頭迪士尼，均希望享受稅務優惠。其實香港政府亦能夠效法，例如向動畫公司提供租金及稅務補貼或優惠，同時規定要有一半為本地公司，讓我們能夠訓練新一代動畫人才，不能不斷開設動畫學科學位，但不為畢業生製造就業機會，必須要畢業後有工作、製造產業鏈，才能讓學生有方向目標。」

張小踏建議政府效法加拿大與台灣興旺動畫業界的做法。（莫匡堯 攝）

至於台灣方面，推動創意產業的方法則更直接：「台灣文化局設有補助機制，當動畫師作品能夠參展康城等認可國際影展，便為創作者提供下一部作品的成本，據我所知更為一筆相當可觀的數目，讓藝術家真正成為專才。其實情況與政府獎勵奧運金牌運動員一樣。」鼓勵香港政府能夠參考，以興旺香港動畫創意產業。