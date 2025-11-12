非常盜3｜原班人馬強勢回歸　四騎士魔術鬥網騙最強歹角現身

荷里活著名的燒腦犯罪電影系列《非常盜3》（Now You See Me ３），今集由《毒魔》導演魯賓費利沙（Ruben Fleischer）執導，將於本周四 (11月13日)香港搶先美國獻映。來到今集，四騎士事隔十年再聚，在最新預告中更透露闊別近十年，並非沒有新橋，誓要為觀眾帶來一場前所未見，更大更震撼的魔術。

《非常盜3》（Now You See Me ３），將於本周四 (11月13日)香港搶先美國獻映。（《非常盜3》海報）

魔幻升級力作

《非常盜》系列事隔9年再推幻術升級新作，展現「顛覆感官、鬥智鬥力」的魔幻視覺藝術。《毒魔》賣座導演魯賓費利沙，向以獨特創意風格見稱，今次就延續系列招牌出神入化的魔術奇招，讓人意想不到的扭橋傳統，加上獨特創意風格，為觀眾注入嶄新視覺體驗。

四騎士今集又為大家帶來甚麼驚喜呢？（《非常盜３》劇照）

電影善用魔術及視覺效果帶來驚喜。（《非常盜３》劇照）

原班人馬強勢回歸

導演可以新，但演員就要最好可以原班人馬登場，謝西艾辛堡、活地夏裏遜、戴夫法蘭高及艾娜菲舒亞，原班人馬再度歸位扮演四騎士︰柯丹尼、麥梅力、韋杰及維希莉。四騎士事隔十年重出江湖，誓用魔術行俠仗義，除了一貫的劫富濟貧外，今次更以寡敵眾對戰全球犯罪網絡，決意改變世界。以破格的魔術逐一搗破陰謀，為觀眾呈獻一場魔幻盛宴。

今集仲有Gen Z新生代魔術師接捧，與四騎士結盟擦出新火花。（《非常盜３》劇照）

至於另一關鍵人物「天眼」成員白泰德，當然繼續由金像影帝摩根費曼扮演，導演更透露還有幾位深受影迷喜歡的角色會驚喜登場。

羅莎蒙碧姬重磅加盟

另一驚喜是有「邦女郎」羅莎蒙碧姬驚喜加盟！她扮演最強奸角 – 鑽石大亨維羅妮卡范德堡，因魔術師們精心策劃史上最大規模劫案，取走她的無價寶石 —「心之鑽」，而與他們鬥智鬥法。雖然碧姬看似與各位主角為對頭關係，但《非常盜》系列向來喜歡扭橋，大家都係信住一半先。