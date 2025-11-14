金多寶︱2026賀歲片又添一員　黃子華撼呂爵安緣份早結於三年前？

2025年香港電影業陷入寒冬，投資者對開拍新戲感卻步令今年拍攝產量大減，不少觀眾都擔心明年香港電影上映數量將進一步下降。出年首個重要檔期賀歲檔，此前僅有一部由《毒舌大狀》吳煒倫導演執導、黃子華夥拍影后鄭秀文主演的喜劇，雖然投資方安樂影片尚未公布正式戲名，但在一個社交媒體帖文中，卻疑似曝光男女主角名「歡哥」與「V姐」，主題更圍繞「盛世王道VS末日霸道」，令影迷觀眾相當期待。

黃子華與吳煒倫繼《毒舌大狀》後再合作，拍攝一部神秘賀歲喜劇。（葉志明 攝）

鄭秀文將會飾演神秘賀歲喜劇女主角。（梁碧玲 攝）

安樂影片宣布，黃子華再與《毒舌大狀》導演吳煒倫合作 女主角由鄭秀文演出！（安樂影片Facebook截圖）

在黃子華、鄭秀文主演的賀歲喜劇以外，馬年賀歲檔今日（13日）又添一員，曾執導《踏血尋梅》與《爸爸》的翁子光導演宣布開拍新春賀歲片《金多寶》，繼續夥拍《爸爸》監製孫霏，並由金燕玲、鍾雪瑩、MIRROR成員Edan呂爵安、李尚正、「蝦頭」楊詩敏及童星李鎧霖主演。

呂爵安將主演翁子光執導賀歲片《金多寶》。（葉志明 攝）

鍾雪瑩將主演翁子光執導賀歲片《金多寶》。（葉志明 攝）

黃子華與呂爵安在2026年賀歲檔期碰頭，原來早於2022年結下緣份。當年正值疫情，二人分別主演的賀歲片《飯戲攻心》與《闔家辣》，然而因應疫情戲院停業措施，因此分別延至中秋及暑假檔期上映。如今黃子華鄭秀文的神秘賀歲喜劇終於對撼呂爵安鍾雪瑩的《金多寶》，終於一圓當年擦身而過的緣份。

黃子華主演的《飯戲攻心》，原定為2022年賀歲片，最後於中秋才上映。（《飯戲攻心》電影劇照）