九龍城寨｜影迷「古著」最搶眼　古天樂好學問︰好開心越南話點講

由亞洲電影大獎學院（AFAA）主辦，「香港電影巡禮—越南站」開幕禮已於11月6日假胡志明市 Galaxy Cinema, Thiso Mall Sala 圓滿舉行！今次以「Together We Dare to be Powerful」主題貫穿全程，象徵香港電影人以勇氣與創意打破界限，拓展亞洲電影新可能。當晚兩位香港影壇巨星——洪金寶與古天樂更親臨現場出席開幕禮，掀起全場高潮。

古天樂主動與現場粉絲合照。（大會提供）

開幕禮星光熠熠，紅地毯上雲集越南影壇紅星、電影人、發行商及各界嘉賓，現場聚集逾五百人，場面墟冚熱鬧。當兩位巨星——洪金寶與古天樂現身紅地毯時，全場即陷入瘋狂！在紅地毯上，兩人親切主動停下來與影迷揮手合照，亦有粉絲襯機送花，高舉海報與燈牌歡呼尖叫，夾道歡迎，記者爭相拍照，所到之處掌聲不絕，星光閃耀胡志明市。在他們飛抵越南當日，古天樂粉絲會亦有影迷到機場迎接，氣氛熾熱。

洪金寶、古天樂在放映《九龍城寨之圍城》的影院上，跟觀眾合照。（大會提供）

開幕禮由亞洲電影大獎學院主席暨香港電影發展局主席王英偉博士表示：「首次將這個具代表性的香港電影節目帶到胡志明市，是重要的里程碑，非常高興能與越南觀眾及業界夥伴分享香港電影的熱情與創意。越南是亞洲最具活力及發展最快的電影市場之一，有眾多優秀的電影人及熱情的觀眾，蘊藏龐大的文化及商業合作潛力。透過是次活動，我們希望為港越兩地在電影交流、合拍及發行方面開啟新的契機。」

開幕電影為港產動作鉅獻《九龍城寨之圍城》（Twilight of the Warriors: Walled In）。開幕禮後，兩位主演洪金寶與古天樂特地走入戲院與觀眾見面。洪金寶分享：「好高興有機會到越南跟大家見面。想不到《九龍城寨之圍城》可以令多個地方、多個國家有大好反應，多謝大家。」

古天樂更即場向主持請教「大家好」及「好開心」的越南語，並指希望會有更多機會來到越南跟大家見面。（大會提供）

有古天樂粉絲穿上歷年古生肖像tee到會場，以示忠誠。（大會提供）

被問到電影中有哪些鏡頭或片段比較想觀眾留意，古天樂幽默回應：「電影由一開首到結尾都值得留意！」古天樂更即場向主持請教「大家好」及「好開心」的越南語，並指希望會有更多機會來到越南跟大家見面。二人從容的風采將現場氣氛再推高，全場觀眾反應熱烈，這次映前見面在歡呼聲與掌聲中圓滿結束，讓越南觀眾感受到兩位巨星的感染力及香港電影的魅力。

洪金寶大哥大所到之處，都有人群圍觀。（大會提供）

隨團到越南的香港電影人亦包括《武替道》導演梁冠舜，他於11月7日出席特別分享會，與越南導演Trần Thanh Huy對談，並由女星Nguyễn Lâm Thảo Tâm主持。在對談活動中，港越兩位導演從不同角度探討亞洲動作電影的文化與創作經驗，互相交流兩地籌集資金和拍攝的挑戰，現場觀眾踴躍發問，氣氛熱烈融洽，期待兩位導演未來的新作。同日晚間，梁導演亦出席《武替道》放映的映後談，與現場觀眾交流創作心得。