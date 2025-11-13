全運會｜總監製劉偉強拆解開幕密碼　選手踏浪而來原來有地道寓意

中華人民共和國第十五屆運動會（下稱全運會），已於上星期日晚在廣州揭幕，今屆開幕禮由香港著名導演劉偉強擔任總監製。在影迷心目中，這位拍出《無間道》系列、《風雲》、《頭文字D》等經典的大導演，來到全運會開幕禮，剛柔並重，成功將廣東省、香港及澳門三地的元素融合，而特別安排謝天華、陳小春等人合唱《海闊天空》就更見港味。就今次開幕禮創作，《香港01》找來劉偉強導演替大家逐一解說當中的創作含意。

今屆全運會開幕禮，由香港著名導演劉偉強擔任總監製。（全運會）

第十五屆全運會由廣東省、香港及澳門合辦。（全運會）

「我是土生土長香港人」

第十五屆全運會由廣東省、香港及澳門合辦，而作為開幕禮，實要兼顧三地元素，但大家同屬廣東一帶，文化同出一轍，如何可以在儀式上細味出三種不同的風情。劉偉強便先跟大家講講自己的故事。「我是土生土長香港人，同時祖籍深圳寶安，所以我也是個大灣區人，要分出三地文化特色其實毫無難度。我自小就被這種文化薰陶，最重要像全運會開幕式的主題一樣——同根同源，所謂文化都是由廣東省所演變出來，大家就是廣東省一家人！能夠在自己的家舉辦全運會，同時自己也能參與籌辦開幕式，確實非常榮幸，希望給大家感受一下廣東人情味！」

劉德華唱《中國人》。（全運會）

劉偉強︰「阿姐（汪明荃）在廣東地區非常有代表性，同時《彩雲追月》非常代表廣東省，我相信無論香港人、澳門人，廣東人都是從小聽到大。」（全運會）

身為香港觀眾，首先最感親切是找來多位香港藝人參與演出，包括汪明荃、劉德華、容祖兒、陳小春、謝天華等等，這些人選都是劉導演口袋裡的心水。「真的是一呼百應，我只是打了一通電話，他們就馬上答應參加，非常感謝他們的付出。阿姐（汪明荃）在廣東地區非常有代表性，同時《彩雲追月》非常代表廣東省，我相信無論香港人、澳門人，廣東人都是從小聽到大，大家一聽就很有感覺，很舒服。」

劉偉強跟容祖兒後台用餐時合照留念。（受訪者提供）

《海闊天空》代表粵港澳地域特色

講起感覺，對港人而言更大感覺是聽到Beyond黃家駒的《海闊天空》，由陳小春、謝天華、林曉峰及錢嘉樂合唱，這首歌在劉導演心中的地位有多重？「這非常能代表到粵港澳這三地，因為我們都被海水包圍著，而且都共享著遼闊的天空。我們都是喝珠江水長大，當然大家也十分熟悉粵語。」

由陳小春、謝天華、林曉峰及錢嘉樂合唱《海闊天空》。（全運會）

「踏水」好兆頭

被水環抱是我們的生活日常，門外風光，正因為這些地理元素，今次開幕禮表演時便用上水做主題，甚至傳送火炬時也要選手在水中踏浪而來。「這非常代表到廣東省一帶南方天氣，經常下雨。而且我們廣東人經常說『踏水』，其實就代表好運！這也是十分代表到我們廣東人的風俗習慣。」

開幕禮表演時便用上水做主題，甚至傳送火炬時也要選手在水中踏浪而來，圖左為前國家跳水運動員郭晶晶。（全運會）

看到最後一棒，見到香港代表張家朗拿住火炬跑上如瀑布般的樓梯，相當有氣勢，但其實都花不少時間準備，最重要是要找防跣物料製作。「道具組一早做了漫長的測試，他們找到一種非常厲害的防滑材料，才能讓這個項目順利完成。到最後三位火炬手，分部是蘇炳添、張家朗、李禕踏水走上樓梯燃點火炬，點起果刻，真是很感動。全場觀眾，包括主席、主席夫人，大家都報以掌聲，好振奮。我再次感到非常榮幸能夠參與全運會。」

到最後三位火炬手，分部是張家朗、蘇炳添、李禕踏水走上樓梯燃點火炬。（影片截圖）

他們也是踏浪而上。（影片截圖）

最後，劉偉強為這個籌備近乎兩年的開幕禮作結︰「整個製作經歷差不多兩年時間籌備，六百多天，從一開始商量主題，最後定出『圓夢未來』，還有以同根同源、同心同緣、同夢同圓三個篇章覆蓋。其實天天都有不同的困難，但感謝超過一萬位的表演者，不論小朋友、大朋友、老朋友，大家齊心協力，不分你我，最後能夠順利完成這次開幕式，好成功，好感恩。我對台前幕後，每一個工作人員，每一個表演者都感到非常自豪。」