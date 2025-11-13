《穿Prada的惡魔2》明年5月上映　預告曝光Miranda一句令回憶湧現

由美國女星安妮夏菲維（Anne Hathaway）、梅麗史翠普（Meryl Streep）及艾美莉賓特（Emily Blunt）主演的《穿Prada的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）相隔20年，終於確定明年5月1日上映。今日（13日）凌晨，20世紀霍士電影公司驚喜推出預告。

《穿Prada的惡魔2》確定明年5月1日上映。（IG圖片）

雖然預告只有短短51秒，但就足夠令粉絲雀躍，預告公開短短半日，已有328萬次點擊。預告中，演「時尚魔頭」Miranda Priestly的梅麗史翠普（Meryl Streep）步入升降機，當升降機門即將關上時，飾演女助手Andrea Sachs的安妮夏菲維（Anne Hathaway）阻擋升降機關上，並隨後步入。Miranda繼續發揮毒舌本色，對Andrea說：「Took you long enough.（你可真夠慢）」，令回憶湧現！

「時尚魔頭」Miranda Priestly！（預告畫面）

究竟係邊個？（預告畫面）

Andrea Sachs！（預告畫面）

回憶返晒嚟！（預告畫面）

今集除了有原班人馬之外，還有多位影星包括Kenneth Branagh、劉玉玲（Lucy Liu）等人加入。之前亦有傳Lady Gaga及性感女神Sydney Sweeney亦會驚喜客串，電影將於2026年5月1日上映，外界預測電影有機會入圍同月舉行的《康城電影節》作首映。