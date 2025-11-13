朱智勛申敏兒新劇勁多親熱鏡頭　李棟旭型爆登場︰We are Back

全球矚目的《Disney+ Originals Preview 2025》今日（13/11）在香港舉行，還有大量全新劇集推介，包括由朱智勛及申敏兒主演的新劇《再婚皇后》、朴寶英、金聖喆的《賭金》，李棟旭及金慧埈主演的《殺人者的購物中心》第2季，當然不少得王牌劇，《幕府將軍》的真田廣之都有來港宣傳。

李棟旭為大家帶來《殺人者的購物中心》第2季，一上台便有型地說︰「We are Back！」（大會提供）

在劇中飾演舅父與外甥女的李棟旭及金慧埈，走狃一起便有種氣場。（許育民 攝）

《殺人者的購物中心》第2季，男女主角李棟旭及金慧埈都有來港，李棟旭在上台時更來個華麗轉身，搏得全場尖叫，他亦指劇集和角色獲大家喜歡，自己好開心，但最難是開播時，不能劇透自己最後冇死的情節，過程非常難忘。

申敏兒來港宣傳主演的新劇《再婚皇后》。（許育民 攝）

不用太多，少少Deep V的朱智勛，已夠好看。（許育民 攝）

在會場首播的預告，更有不少親熱鏡頭，令人肉緊期待。（許育民 攝）

由朱智勛及申敏兒主演的新劇《再婚皇后》，一同上台介紹角色，雖然朱智勛穿上筆挺西裝，但亦難掩其內裡的Deep V造型，現場迷倒不少女士們。而在會場首播的預告，更有不少親熱鏡頭，令人肉緊期待。

朴寶英是今次活動，少有來港的韓女星。（大會提供）

朴寶英與金聖喆主演新劇《賭金》。（許育民 攝）

Disney+的王牌劇集《幕府將軍》，為頻道橫掃不少獎項，真田廣之更因而成為艾美獎視帝，故早已宣布製作第二季，今日男主角真田廣之，夥拍導演Justin Marks及其太太編劇Rachel Kondo到來。問到第二季的詳情，幾位都封口不能劇透，但問到有沒有信心超越前作，真田廣之就頗有信心。「原來覺得好難，第一季成績很好，但今次是第一季原班人馬創作，還會有不少新角色，我好有信心。」