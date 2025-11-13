金多寶｜翁子光首拍賀歲片壓力大　打人情牌邀重量級影帝影后加盟

曾執導拍攝《踏血尋梅》、《爸爸》等叫好叫座電影的導演翁子光，將首次拍攝賀歲電影《金多寶》，還邀來多位合作無間的演員參演，包括有金燕玲、呂爵安等，約定大家在新年期間共渡歡樂。

翁子光首次執導賀歲片《金多寶》。（葉志明 攝）

而在接受媒體訪問時，導演翁子光就表明該賀歲片是取材自自己與嫲嫲的故事作改編，在劇本上已醞釀了許久時間。而問到鍾雪瑩與呂爵安是不是口袋中的不二人選，他就表示：「當然係啦！」還對呂爵安讚口不絕：「Edan特別多好多鬼主意，我鍾意佢好有童真。（佢話你愛上咗佢。）我有啲愛上佢。」

翁子光對呂爵安讚不絕口。（葉志明 攝）

嫌問到有沒有票房壓力，他就大方坦承：「有，但好似我啲票房都唔錯嘅，努力啦！」他又透露開戲拍找投資者亦很困難：「基本上係難嘅，我都未搵到投資者，有電影公司夾咗一份嘅，但啲錢都唔夠，有啲講咗唔知係唔係又唔知點樣，我好有信心對呢部電影，只不過我係好擔心好多投資者卑好多言論覺得，而家香港電影好唔掂唔敢投資。」但認為投資電影從來也是一件邪門事，可能看好的電影最後票房不佳，但不看好的電影卻口碑好票房好，對《金多寶》有信心。

翁子志光坦承有票房壓力。（葉志明 攝）

另外，《金多寶》除了有金燕玲、鍾雪瑩、呂爵安等演出外，還邀請了兩位重量級演員客串，其中一位就是許冠文，翁子光表示：「許冠文係我偶像，因為我哋有合作過，所以同佢係有默契嘅。佢嚟客串一部分嘅戲，但傾劇本傾咗好長時間，佢係一個好認真好嚴肅嘅人，因為佢自己係導演嚟，佢對呢啲嘢要求好高。」他還爆料指雙方在傾談時，許冠文表示他也可寫劇本，相信有他的演出，能為電影加分。而另一位就是鮑起靜，他透露邀對方演出時，對方立即二話不說：「乜都唔使講。」就答應演出，激讚她是一位很有修養且演技好的演員。