小島秀夫X迪士尼打造《死亡擱淺》動畫　玄彬鄭雨盛新劇連播兩季

來自美國、韓國及日本的一眾星級台前幕後齊聚香港迪士尼樂園，攜手宣布並慶祝即將於未來在Disney+ 上線的一系列精彩原創劇集，聲勢非常浩大！2025年Disney+ 原創內容發布會於昨天（13日）在香港迪士尼樂園度假區盛大舉行，展現了華特迪士尼公司強大的創作動能，讓現場所有來自不同地方的嘉賓先睹為快，一窺未來將於Disney+ 上線的日本、韓國及全球影集。同場亦邀請了眾多來自荷里活、韓國和日本的娛樂界別頂尖創作者出席，彰顯華特迪士尼公司致力於Disney+ 創作出大膽創新、屢獲殊榮的故事的決心。

玄彬、真田廣之、鄭雨盛等24位美日韓巨星雲集香港迪士尼，在城堡前世紀合照！（資料圖片）

來自日本的創作靈感

發布會的一大焦點，落於迪士尼與傳奇遊戲製作人小島秀夫開展的史無前例破天荒合作，攜手打造改編自風靡全球末日動作冒險系列遊戲的動畫作品《死亡擱淺：孤立無援》(暫譯)。這部即將登場的動畫，由來自E&H的佐野譽幸執導，於《死亡擱淺》遊戲相同的世界觀下，展開嶄新故事。

傳奇遊戲製作人小島秀夫開展的史無前例破天荒合作，攜手打造改遊戲《死亡擱淺》的動畫作品《死亡擱淺：孤立無援》。（資料圖片）

其他於發布會曝光的日本作品包括迪士尼動畫《迪士尼扭曲仙境：動畫版》第2季的最新片段、與Disney+ 緊密合作的池昌旭聯同日本女星今田美櫻主演的浪漫喜劇《Merry Berry Love》(暫譯)，以及一眾大熱動畫包括《東京復仇者 三天戰爭篇》(暫譯)、《WANDANCE — 熱舞青春 —》、《Cat's Eye – 貓眼》Part 2、《金牌得主》第2季。發佈會同時公布全新真人騷《Travis Japan到美國放暑假》(暫譯) 已定檔於2026年夏天上線，並搶先介紹由日本知名搞笑二人組合「千鳥」成員大悟規劃與製作的全新喜劇綜藝節目《千鳥大悟計畫》(暫譯)。

真田廣之主演的金球神劇《幕府將軍》載譽歸來將會推出第二季。（資料圖片）

來自韓國的創作活力

發布會亦發布了即將上線的韓國原創作品詳細陣容，其中包括令人驚喜的最新消息：由玄彬與鄭雨盛主演，驚心動魄的犯罪劇《韓國製造》第1季即將於12月24日在Disney+ 上線，第2季亦已確認製作中並預計2026年上線。

玄彬昨日出席迪士尼香港發布會。（資料圖片）

其他展出的韓國原創作品包括由池昌旭與都敬秀主演，現正熱播中的《操控遊戲》；算命師、預言家等互相對決的風水命理真人騷比賽《天機試煉場》；朴寶英與金聖喆主演引人入勝的犯罪動作劇集《賭金》；李棟旭、金慧峻繼續擔崗，聯同新加入的日本演員岡田將生、玄理演出的驚險刺激動作劇集《殺人者的購物中心》第2季。

《操縱遊戲》現正熱播中！（《操控遊戲》劇集劇照）

《殺人者的購物中心》將會推出第二季！（《殺人者的購物中心》劇照）

由創作歌手兼演員IU聯同邊佑錫主演的全新韓國浪漫喜劇《21世紀大君夫人》(暫譯) 已篤定2026年於Disney+ 上線。國際級K-pop組合BTS防彈少年團兩位成員Jimin及Jung Kook主演的《Are You Sure?!》第2季預告片亦已發布，將於12月3日在Disney+ 上線。

《21世紀大君夫人》由IU主演。（《21世紀大君夫人》劇照）

華特迪士尼公司亞太區總裁姜熡可(Luke Kang)為活動致開幕辭：「今天的發布會體現了我們與亞太地區的新一代人才日益加強的合作關係，將彼此攜手為Disney+ 的觀眾發掘新世界與新故事。我們的內容團隊將與區內包括網絡漫畫、漫畫、小說、電子遊戲、音樂領域當中最具才華以及令人振奮的創作人合作，以迪士尼獨有且無可代替的方式，為觀眾帶來難忘的娛樂體驗。」

華特迪士尼公司亞太區持續於區內吸納創意與靈感，於是次發布會重點介紹創意團隊如何將韓國夢幻浪漫愛情網漫改編成真人劇集，其中包括由申敏兒、朱智勛、李鍾碩、李世榮主演的《再婚皇后》，以及由秀智及金宣虎主演的《魅惑》。

《再婚皇后》由申敏兒、朱智勛、李鍾碩、李世榮主演。（《再婚皇后》劇照）

《魅惑》由秀智及金宣虎主演。（《魅惑》劇照）

迪士尼亞太原創內容策略副總裁蔡志行女士 (Carol Choi)：「原創精神驅使我們不斷突破故事敘述限制。我們與新生代創作人才合作，從多元化的創意來源汲取靈感，以求開發能夠帶領觀眾進入超凡世界的嶄新敘事手法。對於能夠於Disney+ 上呈現出包括優質劇集、真人喜劇以至動漫等一眾精彩內容，令不同世代與地域的觀眾感到歡樂、驚喜與共鳴，同時令作品變得永恆，我們感到非常榮幸。」

自2021年，華特迪士尼公司開始於亞太地區為Disney+ 製作原創內容至今，於Disney+ 上累計推出了逾115部亞太區原創作品，當中不乏於評論界與商業範疇中取得成功的創作。

環球內容趨勢

發布會亦分享了包括全球觀眾與作品的趨勢，其中特別提到日本與韓國作品於全球日益強大的影響力。Disney+ 與Hulu熱門動漫作品的全球觀看時數，有60%來自亞太區以外的觀眾，其中以美國與歐洲觀眾對作品尤感興趣。過去一年間，來自法國、巴西、墨西哥的動漫觀眾數量有所增長，而日本真人影視作品亦逐漸成為極具吸引力的範疇。韓國作品於亞太區與美國一直擁有龐大支持群體，如今於拉丁美洲亦獲得觀眾高度關注，其中以巴西及墨西哥的觀眾參與度最高。