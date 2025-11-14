王家衛疑狠評政治與新冠防疫政策　秦雯襲警被噴辣椒水靠人脈撈出

由王家衛監製兼執導的內地電視劇《繁花》，播映至今已近兩年，然而9月下旬卻惹來一波「編劇署名權」爭議，遭一位自稱曾參與劇集的「編劇」古二（程駿年）控訴，主要針對劇組剝削其編劇署名權益，並未按工作崗位發放相應編劇酬勞。古二於個人微信公眾號發布長文還原於劇組工作經歷，並披露多段疑似《繁花》編劇會議錄音，錄音曝光後劇組與編劇秦雯先後發表聲明反駁，而古二微信公眾號被強制封鎖後，再次開通微博用戶，並發布秦雯與同伴許思窈「襲警」後靠關係被「撈出來」，以及王家衛個人對政治與新冠疫情處理的敏感言論，先後觸動網民神經。

《繁花》播出至今已經長達兩年。（微博圖片）

古二再披露更多錄音，內容更有關王家衛個人對政治與新冠疫情處理的敏感言論。（視覺中國）

古二再披露更多錄音，內容關於秦雯與同伴許思窈「襲警」後靠關係被「撈出來」。（秦雯微博圖片）

古二早前發布的錄音檔案中，王家衛與秦雯於編劇會議中，談論《繁花》角色被抓上警局的劇情橋段，期間王家衛提及秦雯曾被捕到派出所的事件，秦雯則自爆與許思窈在違法踏單車期間被截停，因為「拍打」警員後背而襲警、被噴辣椒水後捉到派出所，秦雯更表示襲警被捕後打電話利用人脈將她們「撈出」，許思窈亦表示協助的人有「套路」：「兩句話就把我們兩個人撈出去了。他實際上已經給派出所所長打過電話了。」

秦雯襲警後靠人脈聯絡「派出所所長」後被「撈出來」的言論被公開後，引起廣泛觀眾網民關注。上海警方就事件回應時，表示秦某拍民警的行為情節為輕微程度，警方未此依法處罰；秦某則表示「撈人」的情節僅為「玩笑」、用以「顯示人脈」。

秦雯襲警後被噴辣椒水，最後靠人脈致電派出所所長將她們「撈出」。（視覺中國）

此外，古二及後亦公開一段疑為王家衛與《繁花》聯合導演李爽對話錄音，內容有關王家衛批評政治與新冠疫情處理手法的敏感言論。錄音中，王家衛狠評內地防疫政策，提到：「這種事只有在這貪婪的一黨制國家才會亂」、「民主國家都不（這樣處理），就我們處理的簡直了」、「共產黨只會割韭菜」；亦批評內地民眾互助與民族情緒為「奴性的表現」。

一段疑為王家衛與《繁花》聯合導演李爽對話錄音，內容有關王家衛批評政治與新冠疫情處理手法的敏感言論。（視覺中國）

目前，古二發布的兩段轟動錄音已從微博上刪除，然而相關檔案與語音轉成的文字已於網絡上被多番轉發廣傳。