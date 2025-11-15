陳法拉成功躋身荷里活上流　獲名導千金邀請出席極奢華慈善晚會

43歲香港女演員陳法拉近年活躍於荷里活影壇，先後主演《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）、《哥斯拉 x 金剛: 新帝國》（Godzilla x Kong: The New Empire）等賣座鉅製，近日主演新戲《小人物之歌》（Ballad of a Small Player）亦於Netflix串流上映，成績不俗之餘，名氣亦在美國影壇日漸上升。日前陳法拉於美國紐約出席一個慈善晚宴，與不少巨星演員、著名導演及名媛同場，成功躋身荷里活上流社會！

陳法拉出席Chanel現代藝術博物館電影慈善晚會。（視覺中國）

陳法拉出席Chanel現代藝術博物館電影慈善晚會。（視覺中國）

蘇菲亞哥普拉邀請陳法拉出席Chanel現代藝術博物館電影慈善晚會。（視覺中國）

陳法拉、蘇菲亞哥普拉（右二）、雷碧達尼安高（右三）及Rose Byrne在晚會上合照。（陳法拉IG圖片）

Chanel現代藝術博物館電影慈善晚會（MoMa Film Benefit）日前舉行，為女性電影人極奢華的慶典之一，宴會邀請大量荷里活影人與名流出席，今屆由存世最偉大導演法蘭西斯·福特·柯波拉（Francis Ford Coppola）同為著名導演的千金蘇菲亞·哥普拉（Sofia Coppola）作為主辦嘉賓，邀請奧斯卡金像女配雷碧達尼安高（Lupita Nyong’o）以及童星出身的女演員艾麗芬寧（Elle Fanning）等出席。

著名導演蘇菲亞·哥普拉為存世最偉大導演法蘭西斯·福特·柯波拉的千金。（視覺中國）

今屆Chanel現代藝術博物館電影慈善晚會，由蘇菲亞·哥普拉作為主辦嘉賓。（視覺中國）

奧斯卡金像女配雷碧達尼安高為非裔女性影人的重要代表人物之一。（視覺中國）

陳法拉與Micaela Erlange、奧斯卡女配雷碧達尼安高留影。（視覺中國）

艾麗芬寧亦有出席。（視覺中國）

艾麗芬寧亦有出席。（視覺中國）

Olivia Wilde亦有出席。（視覺中國）

陳法拉為現場極少數亞裔女性電影人，她亦在社交媒體分享出席晚會點滴，與蘇菲亞·哥普拉的合照外，亦為對方作為晚會同賀的代表影人而高興。陳法拉以一身全黑Chanel皮褸皮裙套裝亮相，配襯蓬鬆短髮與搶眼紅唇，展現女性影人具備的硬朗與高貴氣質，完全融入到荷里活最上流的影人圈子之中！