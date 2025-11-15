袁澧林首奪第一個影后殊榮　感恩張艾嘉提攜︰學到很多表演心法

香港演員袁澧林（Angela），2015年拍攝首部電影入行，2022年更憑電影《窄路微塵》提名金馬獎最佳女主角，翌年又提名金像獎最佳女主角。近年獲台灣導演垂青，港台雙線發展。今日（15/11）迎來喜訊，她憑電影《二十四味》勇奪新西蘭亞太電影節最佳女主角，成為入行以來首個女主角獎項，是一大肯定。

袁澧林在新西蘭亞太電影節，憑電影《二十四味》最佳女主角。（大會提供）

袁澧林於11月14日在2025新西蘭亞太電影節（NZAPFF），憑電影《二十四味》榮獲「最佳女主角」殊榮，為香港影壇捷報。這亦是她演藝生涯上第一個獎項，標誌著事業新里程。《二十四味》透過電影藝術記錄了特殊時期的人文故事，導演兼編劇黃綺玲、其他演員包括張艾嘉及鍾鎮濤等。

這亦袁澧林演藝生涯上第一個獎項，標誌著事業新里程。（大會提供）

《新西蘭亞太電影節》創辦於2013年，致力於推廣亞太地區的優秀電影作品。（大會提供）

《二十四味》拍攝於疫情期間，Angela在獲獎後分享，當初接到演出邀請時，一聽說有「張姐」張艾嘉參與演出，便毫不猶豫答應接拍：「拍攝期間我在張姐身上學到很多專業知識與表演心法。」Angela表示：「正因為這次合作，讓張姐在籌備《他年·她日》時，第一個就提出要找我擔任安晴的角色。」Angela特別感謝張艾嘉的提攜與指導，同時也感謝劇組在疫情期間克服萬難完成拍攝。她期待作品能早日跟大家見面。

袁澧林憑電影《窄路微座》的演出，分別提名金馬獎及金像獎最佳女主角。（《窄路微塵》劇照）

《二十四味》故事講述出國多年後回到故鄉的四月（袁澧林 飾），發現早已離異的父母重拾舊好，年少時她以極端自虐的方式挽留出軌父親的記憶重現。涼茶舖正面臨拆遷，四月要帶巧珍（張艾嘉 飾）出國生活，巧珍卻希望繼續經營涼茶舖。重回家庭的落魄永堂（鍾鎮濤 飾）默默為巧珍籌措重開涼茶舖的資金，拼盡全力卻誤中騙局。四月更遇到頑強生長的同父異母妹妹小景。她將過去逃避的生活，時間以及自省一點點拾起。