關錦鵬拍《阮玲玉》因不夠菲林偷偷落淚　梁家輝︰決定集體出資

《第三十八屆中國金雞百花電影節》今晚（15/11）舉行頒獎禮，日前亦舉辦香港專場，以「梁家輝x關錦鵬︰與香港影壇新生代對談」為主題，邀請兩位香港電影殿堂級人物——著名演員梁家輝與資深導演關錦鵬，與一眾香港新世代電影人,包括魏浚笙、陳湛文、伍詠詩、陳穎欣及陳紫萱集體亮相，展開跨代對話。

香港專場一向是金雞電影市場的焦點活動之一。今年文創處特別邀請梁家輝與關錦鵬出席，與五位新世代演員展開深度交流。梁家輝與關錦鵬席間暢談昔日拍攝點滴與創作歷程，分享多年來的行業經驗與個人感悟。活動現場座無虛席，氣氛熱烈，甚至有遲到觀眾需站立聆聽。面對當前電影市場的變化與挑戰，兩位前輩亦分享了自身的應對之道。關錦鵬表示：「如今的電影公司數量不如以往多，對於開拍新項目有更多的顧慮，但依然有很多優秀的作品，很不容易。」

提到拍《阮玲玉》唔夠錢買菲林，梁家輝跟一眾演員都願意出手集資。（大會提供）

梁家輝則指出：「電影市場一直充滿挑戰，我覺得香港電影的黃金時代就在未來，在這些新電影人的身上。」談及過往合作，梁家輝動情落淚，不禁表示：「當年拍《阮玲玉》，阿關曾經因為菲林不夠拍，獨自一人默默落淚，也讓我們演員很感動，在決定集體出資的時候感動了出品方，完成了拍攝」，關錦鵬亦深有同感，回應道：「家輝是很真誠的演員，也非常感謝他願意參與我的電影」。

魏浚笙表示：「非常開心能接到《殺手#》這部戲，會盡全力繼續完成不一樣的角色。」（大會提供）

面對內地龐大而題材多元化的電影市場，五位新生代演員亦表示，希望未來能參與內地或合拍的作品，拓展表演領域與創作視野。魏浚笙表示：「非常開心能接到《殺手#》這部戲，會盡全力繼續完成不一樣的角色。」，伍詠詩對於剛剛梁家輝分享的菲林故事，亦表示：「作為年輕一代的演員，在這個科技發展的數字時代，《七人樂隊》的拍攝感受了菲林拍攝的過程，非常幸運」。對於受文創處邀請參加香港代表團來到金雞電影節，陳湛文認為，這不僅是展示作品的舞台，更是一次與內地觀眾深度交流的機會，希望未來可以繼續參與文創處的代表團。陳穎欣表示：「成為演員一直是自己作為歌手之外想要做的事情，很希望能通過角色和家輝老師一樣體驗不同的人生。」。陳紫萱亦指出「自己很幸運曾經和很多前輩一起工作，一定會繼續向他們學習」。整場氣氛融洽，交流熱烈。

《逆轉上半場》導演黃柏基與演員梁詠琪、陳湛文，跟內地觀眾分享拍攝時的趣事。（大會提供）

今年金雞百花電影節共展映六部香港作品，其中四部港產新作入選「金雞華語影展」片單，當中包括兩部獲香港電影發展基金資助的電影，分別為熱血競技題材的《逆轉上半場》和聚焦電競與青春勵志的《觸電》、熱血催淚, 口碑爆棚的紀錄片《香港四徑大步走》，以及剛於香港亞洲電影節首映的《殺手#4》。四部作品題材多元、風格鮮明，展現出香港電影的創新活力與文化魅力。