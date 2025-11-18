奧德賽︱路蘭拍攝四個月耗200萬尺IMAX菲林　成本竟超9位天文數字

荷里活鬼才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）於2023年憑作品《奧本海默》（Oppenheimer）橫掃全球各大影展，更於去年初奧斯卡金像獎上贏得「最佳電影」「最佳導演」及「最佳男主角」等七項大獎！路蘭執導新作《奧德賽》（Odyssey）再與拍檔麥迪文（Matt Damon）、「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）、安妮夏瑟薇（Anne Hathaway）、Zendaya及羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）等巨星合作，陣容非常強勁！

基斯杜化路蘭執導的《奧德賽》經過91日拍攝已經煞科！（《奧德賽》電影先導劇照）

《奧德賽》早前公告煞科，更提前一年開賣IMAX 70mm版本的戲飛，引起影迷觀眾爭相搶票！《奧德賽》作為路蘭首部革命性以全IMAX拍攝的電影，早前更向外媒透露一個驚人消息：「我們使用超過200萬英尺的菲林。」路蘭表示拍攝日程長達91日，過程非常原始：「過去的四個月拍攝中，我們一直飄浮在大海上，在真實的海域中取景，讓這部電影的演員感受真正的海浪、水域！大海非常浩瀚、令人畏懼，卻同時壯麗而充滿善意，周遭一切均在不斷變化着。」路蘭希望透過電影呈現當時航海的艱難，在未知的世界裡展現堅定的信心與堅守信念下的決定。

基斯杜化路蘭新作《奧德賽》以全IMAX菲林拍攝。（GettyImages）

至於200萬英尺菲林究竟是甚麼槪念？每尺IMAX菲林其實僅能拍攝4.3格畫面，換算之下200萬尺菲林則相等於大約5934分鐘畫面；按目前IMAX菲林價格，每分鐘拍攝便耗用3000美元（約港幣23320元），單計算路蘭使用IMAX菲林拍攝的最低成本，其實已經花費1780萬美元（約港幣1億3836萬元），在世界電影最前端水平亦屬於天文數字！