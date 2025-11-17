優獸大都會2｜容祖兒重拾9年前把聲　黃子華︰我本人就係阿閃

9年前的《優獸大都會》（ZOOTOPIA），成功晉身為迪士尼受歡迎的動畫系列，來到今年更發布第二集，而9年前為阿力及朱迪配廣東話的兩大巨「聲」，黃子華和天后容祖兒再度合作。9年過去，大家都有不同改變，唯一不變，竟然係把聲仲好似9年前一樣，容祖兒︰「驚人大了把聲沉了，原來冇乜變。」

鳴謝︰

化妝︰Angel Mok（容祖兒）

髮型︰Angus Leung@Artify lab（容祖兒）

9年前為阿力及朱迪配廣東話的兩大巨「聲」，黃子華和天后容祖兒再度合作。（葉志明 攝）

兩集電影相隔９年，但其實劇情只發生了一個星期。上集講到狐狸阿力做好人，成功投考到警隊，仲同朱迪行孖咇拍住上。不過只係一星期，二人就開始覺得有點地方不太夾。祖兒︰「我仍然係幹勁傻勁，咩都齊嘅朱迪警長。而阿力眼中依然認為朱迪太幼稚，太理想化。」

來到今集，朱迪與阿力做拍檔竟要見治療師？（《優獸大都會２》電影劇照）

《優獸大都會2》將於11月27日上映。從海報見到好多新知舊遇，今集聚首一堂。（《優獸大都會2》電影海報）

搵番9年前把聲

事隔９年再配，祖兒都認同要花時間搵番當年的聲線︰「好驚把聲會變咗，人大了把聲會沉，說話嘅能量亦跟９年前不同，於是花了點時間去搵，但原來冇乜變。只係激動起嚟，把聲會『跣軚』。而今次劇本仲加料多咗好多對白，我平時講嘢好窒，但朱迪好精靈，說話好清脆，要捉緊個節奏。」

至於子華，他冇擔心過聲線問題，但問題卻又降臨到自己身上。「好犀利，我配音前拍完套戲，把聲一直好地地，仲有兩個月時間休息，日日都好健康。直至話要配音喇，先嚟喉嚨痛，已經立即去睇耳鼻喉專科，都冇辦法，有啲沙沙地。無辦法啦，人生就係咁。但入到配音室，又谷番道元氣出嚟，偶然都有一兩下會沙，只要NG嚟過就OK。」

祖兒懷念初入行凡事都滿有衝勁的日子︰「身體真係好誠實，那幾日圍繞這個配音工作，當每日都對住呢啲畫面，同埋好積極嘅對白，全都是自己嚮往嘅世界，嗰幾日特別開心。」（葉志明 攝）

朱迪嘅衝勁，與阿力的走精面，今集都會有所分歧。（《優獸大都會２》電影劇照）

+ 1

嚮往失去的衝勁

祖兒配的朱迪警長，是個入世未深，全腦衝勁的小伙子，不少人都覺得有點似初入行的祖兒。「而家得勁，唔衝喇！哈哈……」就是這份坦率的態度，自己仍會懷念嗎？「懷念呀！身體真係好誠實，那幾日圍繞這個配音工作，當每日都對住呢啲畫面，同埋好積極嘅對白，全都是自己嚮往嘅世界，嗰幾日特別開心。而且仲有一句對白，我都講到眼濕濕，就係︰『如果呢個世界冇人肯去做啱嘅事，咁個世界就唔會咁美好』。」

相比起狐狸阿力，子華覺得角色相當真實，切切實實是社會上有的人設。「佢好現實，比起純講理想嘅朱迪好唔同，始終真係出嚟混過，好有Street Smark（街頭智慧），醒目仔一名。見到朱迪下下搵命搏唔係辦法，所以呢個角色都幾似我。」

相比起狐狸阿力，子華覺得角色相當真實，切切實實是社會上有的人設。（葉志明 攝）

到底新角色蛇，係奸定忠呢？（《優獸大都會２》電影劇照）

子華︰我本人就係阿閃

講到似，子華更覺得樹懶阿閃更似自己，「其實我本人就係阿閃，無論講嘢、食嘢、行路都係慢啲，本身個人就係咁，天生節奏係咁慢，只要冇嘢逼自己的話，我就會慢慢來。其實阿閃係極度活在當下，佢每講一粒字，都係享受緊每粒字嘅美麗，所以先會咁慢，我都想學佢咁。相反，我會好驚做嘢好快好急嘅人。」

上集樹懶阿閃，意外爆紅，今集唔係有冇得加戲。（《優獸大都會》劇照）

祖兒都一樣，快與慢對她而言，只要不影響工作進度都無問題。「快同慢都冇所謂，但要清晰，團隊工作各人總有自己的節奏，但只要清楚自己要趕及某個時間，不影響團隊工作就可以。相比之下，我好怕不斷催促進度的人，都未到Deadline就開始催嘅，我好怕。」

黃子華︰「其實我本人就係阿閃，無論講嘢、食嘢、行路都係慢啲，本身個人就係咁，天生節奏係咁慢。」（葉志明 攝）

落晒閘只限幕後合作？

兩度跟子華合作配音，有冇打算來一次幕前合作，尤其現在的子華已成為票房靈藥。祖兒︰「我想合作係好正常，係子華想唔想先得？」呢刻子華都歡迎，但合作的範疇竟意料之外︰「睇下幾時可以合唱，排番隻舞，不過都要等3、4年時間，我係零舞蹈嘅人。」

祖兒聽到有聲氣，打蛇隨棍上︰「其實我棟篤笑係OK的！」只可惜子華又立即落閘︰「我呢樣退咗休，唔好意思。」祖兒︰「你睇下，落晒閘喇！」子華︰「拍戲啦！你返去同老闆傾傾。」事實上，《破。地獄》都是英皇出品，要跟子華幕前合作，又似乎冇想像中咁難，續集有冇得諗呢……楊老闆。