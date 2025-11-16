浪浪山小妖怪｜內地票房大收17億　豬妖蛤蟆精假扮唐僧師徒取西經

中式奇幻動畫短片集《中國奇譚》風靡全國，其中最受歡迎的短片《小妖怪的夏天》更被改編成大電影，並取名為《浪浪山小妖怪》，於內地一上映便成全國熱潮！這部源自《中國奇譚》首部大銀幕作品，早前於內地8月2日公映，憑爆笑荒誕與國風美學橫掃暑期檔，票房狂收超過17億，港澳亦終於決定上映，並配上了粵語版更為貼地，讓港澳觀眾能看得更過癮！（香港11月22日起優先場、12月11日全線公映）

小豬妖、蛤蟆精為避大王追殺，突發奇想組團假扮唐僧師徒西行取經。（《浪浪山小妖怪》劇照）

由於搵唔到馬騮，就唯有說服口吃的猩猩怪模仿齊天大聖，大隻少少啦。（《浪浪山小妖怪》劇照）

在全新發佈的粵語預告中，只見小豬妖、蛤蟆精為避大王追殺，突發奇想組團假扮唐僧師徒西行取經，求「長生不老」。組團過程又求其又爆笑，小豬妖順理成章拎支釘耙扮豬八戒，蛤蟆精戴大頭娃娃扮唐僧，搵唔到馬騮就唯有說服口吃的猩猩怪模仿齊天大聖，黃鼠狼精硬貼鬍鬚、掛佛珠湊數做沙僧師弟。「專業團隊」在預告中盡顯身份錯位反差萌。究竟這支「冒牌師徒團」能否闖過妖界迷霧，寫下小人物逆襲傳奇？

這隊山寨版，到底去取嘅又係咪正版西經。（《浪浪山小妖怪》劇照）

作為街坊，會唔會質疑呢四師徒。（《浪浪山小妖怪》劇照）

畫功看似粗疏，其實是由不少人花大量心血製作，超過600人的製作團隊、1800組鏡頭、2000張場景圖，首度將中國水墨畫意境與電影光影融合，每一格畫面皆為東方美學流動畫卷。導演於水、監製陳廖宇率領短片《小妖怪的夏天》的原版主創團隊，於自身短片基礎上全面升級，打造「奇譚宇宙」首部電影，填補西遊故事「小妖縫隙」，以小人物視角書寫普世共鳴。

其實都似模似樣。（《浪浪山小妖怪》劇照）

為了讓香港觀眾觀看時更投入，香港將上映粵語配音版！由專業配音團隊操刀，小豬妖「豬豬」的熱血、蛤蟆精「呱呱」寸嘴、黃鼠狼精的「多口」口水怪、猩猩怪「I人」內向怕醜的聲音都演繹得活靈活現，貼地金句層出不窮，笑料更勝原聲！內地口碑爆棚，觀眾都表示「細路笑到碌地，大人喊到入心」，親子共鳴、友情治癒、自我價值，通通透過這部電影一次到位，相信香港觀眾聽著粵語原聲會更投入、更有共鳴！