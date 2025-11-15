金童︱林雪被指欠百億巨債爆粗回應　戲中奉旨攬女：會爆血管！

香港拳擊熱血電影《金童》，由陳維冠執導，張繼聰、韋羅莎、曾志偉、林雪、劉皓嵐、火星（蔣榮發）及李靖筠等主演，電影製作歷時七年至今終於上映，一眾主演今日（15日）一同出席群星首映禮，預祝票房大賣！林雪與火星於《金童》首映禮上接受訪問，林雪卻突然自爆被屈欠債，激動連環爆粗對傳媒澄清：「要澄清！X！我冇X差人錢！我大X把錢！唔知邊X個又話X我差人幾百億喎！我X！精子都冇啦！X你個街！」

林雪激動向傳媒澄清沒有欠債，被屈欠債數百億：「精子都冇啦！」。（陳順禎 攝）

火星與林雪於《金童》首映禮上接受傳媒訪問。（陳順禎 攝）

林雪笑言新戲期待已久終於上映，自己亦從未看過：「拍都約干年前啦，我仲係懵懂嘅時候呀！少年不知時日過啦！我哋好認真拍戲、拍到依家，做後期到依家！」林雪於《金童》飾演唯利是圖的商人，自爆專門從拳手身上佔便宜，因此與張繼聰有不少戲份：「佢畀人打到X街！都因為我個角色啦，專搵拳手笨X！樣樣嘢都錢行先！」

林雪開玩笑指張繼聰在劇情中內被打到「X街」全因為自己貪錢。（陳順禎 攝）

林雪更在電影中與大量美女有對手戲，全程緊摟美女：「冇錢有X用……因為有靚女所以思想歪咗！所以平時多啲靚女唔怕，但唔好聽啲靚女講！」林雪竟然表示與靚女做對手戲不開心：「剩係攬咋！唔開心呀！」身邊的火星隨即笑言：「有女攬都唔開心？有冇搞錯呀！」林雪便趁機大開玩笑：「剩係攬呀，個身會爆血管呀！要搵個地方……將個心情平服返落嚟！我哋每日拍十X幾個鐘……攬住條女、個心跳不停加速跳動呀！我跳咗十九個鐘，突然間話收工，個心臟都停埋添！」

林雪戲份全程攬實靚女，笑言會爆血管。（陳順禎 攝）

張繼聰新作上映，謝安琪當然與「助手」張瞻到場支持，阿Kay更以黑色連身低胸長裙登場，造型相當性感！林雪亦在訪問中借機會大讚謝安琪：「正話同阿嫂影咗張相，我好開心呀！我聽到《囍帖街》嗰時已經想同佢影相，邊有唱得咁好、歌詞又咁好，即刻有結婚嘅感覺！我唔敢攬呀，我企喺C位，阿聰就左邊、阿嫂就右邊，諗諗下都係影相啦！你睇我哋好似著咗情侶衫咁㗎！」原來林雪今日亦全黑現身，造型果然登對！

張繼聰、謝安琪與林雪在首映禮上合照。（陳順禎 攝）

張繼聰、謝安琪與林雪更一同派心！（陳順禎 攝）

林雪與謝安琪合照時「怕醜」到食手指。（陳順禎 攝）

謝安琪被林雪可愛的反應逗笑。（陳順禎 攝）

謝安琪與林雪一齊派心。（陳順禎 攝）

張繼聰為主演《金童》拳手角色，提早兩年打造鋼鐵爆肌身型，談到減重計劃，林雪輕髮笑言：「冇繼續啦，剩係朝早食麥皮同腐乳就OK嘅，但食咗早餐就覺得嚡口嚡面，就整個好淡口嘅梅菜扣肉！中午嗰餐啱啱好，夜晚再整碗豬腳飯，又係啱啱好！然後第二朝再食腐乳麥皮，點解好似冇瘦到咁嘅？」火星在電影劇情中要吃榴槤伴咖喱，他笑言現場要真食：「食咗呀！好好味呀！」林雪隨即驚訝直言：「嘩！你咁都食到落去？榴槤同咖喱點可以擺埋……唔好講喇剩係諗我都可以減肥！」