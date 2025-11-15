金雞獎2025｜易烊千璽成最年輕金雞影帝　衛詩雅敗予宋佳失落影后

《第38屆中國電影金雞獎頒獎典禮》於今晚（15/11）在廈門舉行，去到尾聲頒發大獎，憑《破。地獄》角逐最佳女主角的衛詩雅，最終不敵《好東西》的宋佳，而獲５項提名的《破。地獄》就奪得最佳編劇。至於男主角方面，就由24歲的易烊千璽，破紀錄成為最年輕影帝。

24歲的易烊千璽，破紀錄成為最年輕影帝。（視覺中國）

宋佳是9年後，再奪金雞影后。（視覺中國）

易烊千璽雖然在賽前都呼聲高，但亦不是無對手，當中包括《長安的荔枝》大鵬，以及《志願軍：存亡之戰》朱一龍，最終憑主演《小小的我》而獲獎。雖然現年只得24歲，但12歲出道的他已經工作了12年，他表示自出道以來，一直在高關注及高壓下生活，很榮幸接觸到演員這個行業，希望日後用作品贏得觀眾們發自內心的尊重。

獲５項提名的《破。地獄》團隊，就奪得最佳編劇獎。（視覺中國）

至於擊敗衛詩雅的影后宋佳，她早在9年前，第29屆憑電影《蕭紅》獲得最佳女主角，今次是她第二次封金雞影后。她又回想2006年第一次入圍金雞獎，直到今天好感恩每個角色，以及每一位合作過的老師，「你們成就了我！感謝觀眾走進電影院和我們在一起。」

《第38屆中國電影金雞獎》部分得獎名單

最佳故事片︰《好東西》

評委會特別獎︰《志願軍：存亡之戰》

最佳導演︰陳思誠、戴墨《唐探1900》

最佳男主角︰易烊千璽《小小的我》

最佳女主角︰宋佳《好東西》

最佳男配角︰袁富華《水餃皇后》

最佳女配角︰鍾楚曦《好東西》

最佳編劇︰陳茂賢、鄭緯機《破。地獄》

最佳美術片︰《哪吒之魔童鬧海》