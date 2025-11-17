內幕︱郭富城吳鎮宇隔25年再聯手　麥兆輝編導犯罪鉅製12月捲全港

由金像導演麥兆輝執導全新犯罪鉅製－英皇電影《內幕》（Under Current）將於12月6日正式上映！這部備受期待的力作，匯聚華麗陣容包括郭富城、吳鎮宇、任達華及方中信。故事更是前所未見，少有探討慈善基金捐款背後，涉嫌洗黑錢的重重內幕，牽涉律師及警匪多方陣營的善惡對決。片中更有周勵淇、湯怡、陳國邦、李靖筠、駱應鈞、姜大衛、鮑起靜、方平、張文傑、陳湛文、黎峻及耿長軍等參演。

郭富城充分展現律師能言善辯的氣場，除了鬥智更要鬥力，多場動作場面親身上陣。（《內幕》電影劇照）

吳鎮宇為查案則抽絲剝繭，與城城的角色各自為找出真相而角力。（《內幕》電影劇照）

電影公司今日更首度發放港版電影預告，戲味十足，Aaron充分展現律師能言善辯的氣場，除了鬥智更要鬥力，多場動作場面親身上陣，絕不欺場；而吳鎮宇為查案則抽絲剝繭，與城城的角色各自為找出真相而角力，充滿矛盾，爆發激烈對峙。至於任達華所飾演患病的控訴者，角色內斂神秘，映襯方中信飾演慈善機構主席一角貌似心懷鬼胎，深不可測，為整體故事和劇情發展更添懸念。

任達華所飾演患病的控訴者，角色內斂神秘。（《內幕》電影劇照）

任達華映襯方中信飾演慈善機構主席一角貌似心懷鬼胎。（《內幕》電影劇照）

方中信飾演的慈善機構主席深不可測，為整體故事和劇情發展更添懸念。（《內幕》電影劇照）

其中兩大影帝郭富城（Aaron）與吳鎮宇相隔25年再度合作，有大量對手戲。Aaron於片中飾演智勇雙全的律師馬迎風，與吳鎮宇飾演的警察柯定邦雙雄聯手，今次於《內幕》中有不少火花四濺的對手戲，誓必為觀眾帶來前所未有的感官衝擊。

兩大影帝郭富城與吳鎮宇相隔25年再度合作，在《內幕》中有不少對手戲。（《內幕》電影劇照）

有否想過你的捐款，會成為他人的贓款？電影《內幕》故事講述巨額捐款憑空蒸發，律師馬迎風（郭富城 飾）與警察柯定邦（吳鎮宇 飾）懷疑是主席高盛文（方中信 飾）所為，隨著深入的調查，洗黑錢、買凶殺人、販賣毒品等駭人罪惡浮出水面！慈善機構竟隱藏著更多不可告人的內幕？