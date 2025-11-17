63歲湯告魯斯捧走人生首座奧斯卡　曾四度錯失影帝男配最佳電影

全球矚目的奧斯卡「第16屆奧斯卡州長頒獎典禮」今日（17日）提前於洛杉磯舉行，今屆理事會將「奧斯卡榮譽獎」頒發予一線動作巨星湯告魯斯（Tom Cruise）、演員兼編舞家Debbie Allen及美術指導Wynn Thomas，表揚三人為世界影壇作出的貢獻；美國民謠天后Dolly Parton亦同場得獎，獲頒發「Jean Hersholt人道獎」。

湯告魯斯獲奧斯卡頒發「奧斯卡榮譽獎」。（視覺中國）

湯告魯斯人生首次獲得奧斯卡獎座。（視覺中國）

湯告魯斯人生首次獲得奧斯卡獎座。（視覺中國）

湯告魯斯於提前舉行的「第16屆奧斯卡州長頒獎典禮」上獲頒「奧斯卡榮譽獎」。（視覺中國）

現年63歲的湯告魯斯，從影至今長達半世紀，終於獲得首個奧斯卡「小金人」獎座！此前，湯告魯斯曾四次獲提名奧斯卡，早於1990年憑《生於七月四日》（Born on the Fourth of July）首次提名「最佳男主角」；1997年再憑《甜心先生》（Jerry Maguire）爭影帝；於2000年憑美國影史傳奇神作《人生交叉剔》（Magnolia）提名「最佳男配角」；2023年則以《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）監製身份提名「最佳電影」獎，通通與獎座擦身而過。

湯告魯斯此前曾四次與奧斯卡擦身而過。（視覺中國）

湯告魯斯早於1990年憑《生於七月四日》首次提名「最佳男主角」。（《生於七月四日》電影劇照）

湯告魯斯於1997年再憑《甜心先生》爭影帝。（《甜心先生》電影劇照）

湯告魯斯於2000年憑美國影史傳奇神作《人生交叉剔》提名「最佳男配角」。（《人生交叉剔》電影劇照）

湯告魯斯以《壯志凌雲：獨行俠》監製身份提名「最佳電影」獎。（《壯志凌雲：獨行俠》電影劇照）

湯告魯斯終於獲得第一座奧斯卡，於台上分享得獎後，感性地發表感言時表示：「拍電影並非我的工作，電影定義了我是誰！我還記得小時候，我願意做任何工作去賺錢買電影門票，當我不夠前時，就會想盡辦法竄入戲院！因為電影會走遍全世界，讓我欣賞與尊重世界的差異，亦讓我見證到人類共存的精神，全人類許多相近之處。不論我們來自何方，在戲院之中，我們分享歡笑、感動、盼望、夢想，這就是電影的力量，亦因此電影對我而言如斯重要！」

湯告魯斯於台上發表感言，自爆童年打工買戲飛，仲會偷竄入戲院。（視覺中國）

湯告魯斯表示拍電影並非自己的工作，而是定義了我是誰。（視覺中國）