63歲湯告魯斯捧走人生首座奧斯卡 曾四度錯失影帝男配最佳電影
撰文：莫匡堯
全球矚目的奧斯卡「第16屆奧斯卡州長頒獎典禮」今日（17日）提前於洛杉磯舉行，今屆理事會將「奧斯卡榮譽獎」頒發予一線動作巨星湯告魯斯（Tom Cruise）、演員兼編舞家Debbie Allen及美術指導Wynn Thomas，表揚三人為世界影壇作出的貢獻；美國民謠天后Dolly Parton亦同場得獎，獲頒發「Jean Hersholt人道獎」。
現年63歲的湯告魯斯，從影至今長達半世紀，終於獲得首個奧斯卡「小金人」獎座！此前，湯告魯斯曾四次獲提名奧斯卡，早於1990年憑《生於七月四日》（Born on the Fourth of July）首次提名「最佳男主角」；1997年再憑《甜心先生》（Jerry Maguire）爭影帝；於2000年憑美國影史傳奇神作《人生交叉剔》（Magnolia）提名「最佳男配角」；2023年則以《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）監製身份提名「最佳電影」獎，通通與獎座擦身而過。
湯告魯斯終於獲得第一座奧斯卡，於台上分享得獎後，感性地發表感言時表示：「拍電影並非我的工作，電影定義了我是誰！我還記得小時候，我願意做任何工作去賺錢買電影門票，當我不夠前時，就會想盡辦法竄入戲院！因為電影會走遍全世界，讓我欣賞與尊重世界的差異，亦讓我見證到人類共存的精神，全人類許多相近之處。不論我們來自何方，在戲院之中，我們分享歡笑、感動、盼望、夢想，這就是電影的力量，亦因此電影對我而言如斯重要！」