陳家樂拍親熱戲獲連詩雅支持未監場　廖子妤：係都唔會呷我醋啦

香港劇情電影《像我這樣的愛情》由譚惠貞執導，金像女配廖子妤、陳家樂、劉雅麗、楊淇、劉若寶等主演，電影今日（17日）正式舉行首映禮，由英皇集團主席楊受成博士伉儷攜同一眾主創主演出席，更獲俞琤、張叔平等影壇重磅人物出席道賀，男主角陳家樂的太太連詩雅、女主角廖子妤的男友「小野」盧鎮業亦到場支持。

楊受成博士攜同《像我這樣的愛情》團隊一同出席首映禮。（莫匡堯 攝）

楊受成博士攜同《像我這樣的愛情》團隊一同出席首映禮。（莫匡堯 攝）

《像我這樣的愛情》首映禮獲張叔平、俞琤到場道賀。（莫匡堯 攝）

廖子妤新戲上映亦獲男友「小野」盧鎮業到場支持。（莫匡堯 攝）

陳家樂新戲上映亦獲太太連詩雅到場支持。（莫匡堯 攝）

廖子妤、陳家樂於《像我這樣的愛情》首映禮上接受訪問。（莫匡堯 攝）

《像我這樣的愛情》男女主角陳家樂、廖子妤於首映禮上接受訪問，透露邀請大量同行前輩、昔日合作夥伴到場觀映，家樂笑言要「交功課」感覺原來相當緊張：「開頭以為冇乜嘢，但原來都會有啲緊張！我請咗屋企人啦、入行一齊打拚咗超過十年嘅朋友。」廖子妤隨即驚訝地表示：「你有咁多飛嘅？我冇咁多飛呀，所以請《毒舌大狀》導演吳煒倫、Renci、何啟華，但王丹妮就唔喺香港。」

廖子妤與陳家樂均各自邀請不少昔日合作夥伴到時觀映。（莫匡堯 攝）

陳家樂昔日較少演出文藝劇情片，今次向前輩與夥伴交出口碑甚好的作品，霸氣地笑言：「我做咩要交功課畀佢哋啫！係自己求進步嘅心，入行就嚟二十年，作為演員要畀自己一種突破同成績。」廖子妤在陳家樂提到二十年時感到錯愕，表示：「二十年喎！前輩前輩！我都好似十六年……」陳家樂則笑言大家年資都不短，表現同步邁向成熟。

陳家樂霸氣表示無須向大家交功課，自己有力求進步的心即足夠。（莫匡堯 攝）

廖子妤驚訝陳家樂已入行二十年。（莫匡堯 攝）

《像我這樣的愛情》早前於電影節率先放映後，外界看好陳家樂與廖子妤提名金像獎爭影帝影后，或一同見證生涯首次入圍，二人受訪時亦互戴高帽，陳家樂直言：「我覺得廖子妤好大機會！」廖子妤亦回送高帽：「我覺得陳家樂大機會啲！」陳家樂坦言享受拍攝、前期為角色的準備，最後結果則要再一同期待：「唔好諗咁遠先！一步一步嚟！」

金像女配廖子妤此前從未提名過「最佳女主角」。（莫匡堯 攝）

廖子妤與陳家樂談到有望獲金像提名隨即互戴高帽。（莫匡堯 攝）

連詩雅今日到場支持老公新戲上映，更上節目《像我這樣的訪談》與衛詩雅、廖子妤同場大談愛情觀，陳家樂笑言兩位「詩雅」都非常支持：「衛詩雅就唔喺香港；連詩雅呢就未睇過。」對於太太要見證銀幕露股與親熱戲，他表示當時已未有監場，訪談中提到的見證親熱戲亦為巧合：「佢梗係唔會呷醋啦！」Fish隨即笑指：「係都唔會呷醋廖子妤啦！」陳家樂則續指：「佢知道我拍、講清楚尺度、劇情，佢好支持嘅！佢之前睇到唔係因為探班，係同一場戲佢會喺到，咁啱有啲親熱鏡頭，佢都係做呢行，所以唔會啦！」