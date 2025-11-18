鬼滅之刃｜內地放映炭治郎父出場變廁所位　公然開燈「方便」觀眾

劇場版《鬼滅之刃︰無限城篇第一章猗窩座再襲》，於全球上映都掀起話題，內地觀眾苦等多時，好不容易等到14/11日正式上映，首周末票房更火速衝破3,7億人民幣，但遇上中日關係升溫，電影傳出會於23/11撤檔，令影迷相當無奈。不過電影在中國上映時，也傳出一些小插曲，有指電影片長達2個半小時，於是當講到炭冶郎父親往事時，變成了集體廁所位，有戲院更「顧及」大家需要，開燈方便大家「方便」，但此舉就令大部分觀眾感不滿。

《鬼滅之刃無限城篇》在全球上映，都能掀起話題。（《鬼滅之刃無限城篇》劇照）

電影於9月在美國上映時，首周上映就創下美金7千萬元（約合5.4億港元）的驚人票房，同時更發生因為劇情太緊湊冇時間去廁所關係，有觀眾竟疑似就地上廁，在戲院座位上撒尿，惹得附近觀眾暴怒，當場怒斥更痛毆對方，而當時畫面正播著「善逸」的戰鬥場面，非常配合。

電影於9月在美國上映時，發生因為劇情太緊湊冇時間去廁所關係，有觀眾竟疑似就地上廁，在戲院座位上撒尿。（影片截圖）

結果惹得附近觀眾暴怒，當場怒斥更痛毆對方，而當時畫面正播著「善逸」的戰鬥場面，非常配合。（影片截圖）

最後要報警處理。（影片截圖）

而當電影去到內地上映，由於第一章的片長長達2小時35分鐘，令不少觀眾入場前都詢問「最佳尿點時機」，而歸納網民意見，都一致力推「炭治郎爸爸」竈門炭十郎出場織草鞋一幕。在網絡效應下，電影在內地上映時，這一幕的確變成公認的廁所位，令同一時間有不少觀眾起身衝去廁所，更誇張是網傳有當地戲院，選擇在這段時間開燈，方便觀眾去「方便」，但此舉就被影迷怒斥︰「真的很不尊重這部作品！」雖然竈門炭十郎的情節非主線故事，但這一幕正正是解釋炭治郎為何領悟到通透世界，從而成為擊敗猗窩座的關鍵。

「炭治郎爸爸」竈門炭十郎一直身患重病，在炭治郎兒時已逝世。（《鬼滅之刃》影片截圖）

日本聲優花江夏樹，坦言會借角色去抒發對已故雙親的思念。（《鬼滅之刃》影片截圖）

再者，負責為炭治郎原聲配音的日本聲優花江夏樹，在電影上映時接受訪問，講到自己在18至21歲間，痛失雙親的經歷，而這份悲痛往往成為他日後配傷感情節時，最能觸動自己的思念。花江夏樹︰「媽媽在我大約18、19歲時過世，待我開始工作到20、21 歲左右，爸爸也過世了，而同住的祖母也在之後一年去世，那段時間對我來說就是人生的谷底，但也因為這份經歷，工作中有很多可以運用的部分，每當我從事聲優工作時，會想著『那會不會是父母留給我最後的禮物？』令我詮釋悲傷場景時，能立刻被觸動而落淚。」雖然花江這個想法相當積極正面，但他亦坦言真正的悲痛，其實並沒有正式走出來。所以當大家認為這是個廁所位時，又可否忍一忍，聽聽花江真摯的演繹。