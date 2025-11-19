薩爾達傳說︱真人版電影首輪劇照曝光　公主林克造型似魔戒少年團

任天堂遊戲代表作《薩爾達傳說》（The Legend of Zelda）真人版同名電影，於今年中宣布開拍並公布演員名單，電影由《移動迷宮》（The Maze Runner）系列導演Wes Ball執導，《木偶奇偶記》（Pinocchio）男主角Benjamin Evan Ainsworth及Bo Bragason飾演劍士林克及薩爾達公主。任天堂遊戲創作人宮本茂日前於官方社交媒體發布《薩爾達傳說》首輪劇照，並宣布將於2027年5月7日全球獻映。

《薩爾達傳說》為任天堂遊戲代表作之一，推出多年仍歷久常新。（《薩爾達傳說》遊戲圖片）

任天堂遊戲《薩爾達傳說》真人版電影劇照曝光。（《薩爾達傳說》電影劇照）

《薩爾達傳說》電影由宮本茂代表任天堂與加拿大動畫製作公司Arad Productions創辦人Avi Arad一同領軍製作，任天堂更斥資過半製作成本，並與Sony電影公司一同合資。據外媒報道，《薩爾達傳說》今年於紐西蘭實地取景拍攝，從首輪劇照中可見，場景壯麗的自然風光真實感十足，相信會令遊戲多代粉絲感到滿意。

《薩爾達傳說》真人版電影由Bo Bragason飾演女主角薩爾達公主。（《薩爾達傳說》電影劇照）

《薩爾達傳說》真人版電影由Bo Bragason飾演劍士林克及薩爾達公主（《薩爾達傳說》電影劇照）

《薩爾達傳說》真人版男女主角造型隨電影首輪劇照曝光，薩爾達公主以一身弓箭手勁裝亮相，長髮與精靈尖耳造型亦還原度十足；林克雖然未以盾劍標誌性造型登場，但相信遊俠打扮已滿足觀眾對角色的喜愛。劇照出爐後，或受取景地紐西蘭影響，不少遊戲粉絲與網民均聯想到《魔戒》（Lord of the Rings）系列，更笑指劇照甚似「魔戒少年團」，撞樣《魔戒》精靈男主角Legolas及前傳精靈公主Tauriel！

《薩爾達傳說》劇照出爐後，造型令不少觀眾聯想到《魔戒》電影系列。（《哈比人》電影劇照）

薩爾達公主被指似《哈比人》的精靈公主Tauriel。（《哈比人》電影劇照）