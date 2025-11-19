奧德賽︱劇照曝光安妮夏瑟維蒼老難以辨認　一個原因化老人妝上鏡

奧斯卡金像導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導史詩式神話新作《奧德賽》（Odyssey），由麥迪文（Matt Damon）、「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）、安妮夏瑟維（Anne Hathaway）、Zendaya及羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）等巨星主演，即將於明年7月17日上映。《奧德賽》為路蘭首部以全IMAX菲林拍攝的電影，定下上映檔期後，旋即清空明年中旬IMAX影院排片場次，影迷關注度極高、聲勢浩大！

奧斯卡金像導演基斯杜化路蘭執導史詩式神話新作《奧德賽》將於明年7月17日上映。（GettyImages）

基斯杜化路蘭執導的《奧德賽》年初釋出首張先導劇照。（《奧德賽》電影先導劇照）

《奧德賽》繼釋出上映日期先導海報後，基斯杜化路蘭日前更獨家向外媒發布劇照，令奧德賽一家三口關鍵主角造型進一步曝光，引起網民瘋傳及討論！《奧德賽》今年初落實開鏡之時，已釋出麥迪文飾演的男主角奧德修斯側面造型照，而日前釋出的劇照中，麥迪文再度以希羅軍裝上陣，更率領士兵疑似與敵人對陣，相信畫面為一輪戰爭動作場面廝殺前擺出的陣勢。

（《奧德賽》電影劇照）

（《奧德賽》電影劇照）

此外，路蘭繼《蝙蝠俠：夜神起義》（The Dark Knight Rises）及《星際啟示錄》（Interstellar）後再次合作安妮夏瑟維，今次則飾演奧德修斯的妻子Penelope，劇照造型為一位身穿深藍色長裙的希羅婦女，手執一把未上弦的弓，或許有望參與動作戲份。然而年僅43歲的安妮夏瑟維，在劇照中樣貌明顯非常蒼老，遠觀之下幾乎難以認出，估計化老妝上鏡與「兒子」已經29歲有關！

安妮夏瑟維樣貌明顯非常蒼老，遠觀之下幾乎難以認出！（《奧德賽》電影劇照）

女神安妮夏瑟維其實年僅43歲。（GettyImages）

至於飾演奧德修斯兒子Telemachus的湯賀蘭，在先導劇照中則驚喜以皮革戰甲亮相，相信會在父親的征戰與歷險之中扮演相當重要的角色。