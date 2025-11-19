青龍獎2025｜與玄彬齊封帝后　孫藝珍台上放閃︰你是我最愛的男人

南韓的電影頒獎禮《第46屆電影青龍獎》，於今晚（19/11 )在首爾舉行，今屆焦點之一是玄彬 、孫藝真兩夫婦一同競逐影帝影后，玄彬憑《哈爾濱》入圍最佳男主角，而孫藝珍就憑朴贊郁執導的《選擇有罪》入圍最佳女主角。結果不負眾望，兩夫妻相相封帝后，實至名歸大團圓結局。

玄彬率先獲獎，他聽到名單後不敢相信，要由太太孫藝珍扶他起身，二人更即時相擁起來。而他上到台，更一度哽咽︰「謝謝我的妻子孫藝真，還有我的兒子，我真的很愛你們。」孫藝珍在台下也表現興奮，向老公派心及歡呼。

玄彬致詞時表示說通過《哈爾濱》，學到很多電影之外的東西︰「能夠在我們國家生活，能夠在這裏，我想是不是因爲爲了守護我們而犧牲的衆多人，我想首先向他們表達我對這個獎項的感激之情。」玄彬又向一直帶領到最後的禹敏浩導演、觀衆、工作人員以及當天一起出演節目的妻子，兼演員孫藝珍等表達了謝意。「能和觀衆們一起分享應該守護的價值和不能忘記的歷史，感到非常幸福。」

緊接到頒發最佳女主角，孫藝珍以大熱姿態，憑《選擇有罪》贏得最佳女主角。當她上台發言，都一直眼紅紅非常激動。孫藝珍先向導演朴贊郁表達感謝之情︰「之前很擔心能不能演好，雖然戲份不多,但是非常感謝把角色塑造得很好」

接着，孫藝珍表達了自己的抱負︰「結婚後成爲孩子的母親，我感受到多樣的感情，而看待世界的眼光亦正在發生變化，我想成爲好的成年人，隨着發展，我會成爲優秀演員。」最後，孫藝珍都不忘要多謝另一半︰「你是我最愛的男人，金泰坪（玄彬真名），我將與深愛的金泰平和我家孩子金宇珍分享這份喜悅。」場面非常溫馨。

