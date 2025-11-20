香港電影巡禮杜拜站｜ANSONBEAN盼到海外發展︰啟動更外向的自己

由亞洲電影大獎學院（AFAA）主辦的「香港電影巡禮—杜拜站」，於 11 月 8 日至 12 日在杜拜圓滿舉行。今年已是活動第五度登陸杜拜，精選七部香港電影──包括六部全新作品《觸電》、《拼命三郎》、《私家偵探》、《香港四徑大步走》、《無名指》、《空心人》，以及經典修復重映的《縱橫四海》（4K 修復版），多角度呈現新一代港片的創意與活力。《觸電》主演 ANSONBEAN 陳毅燊、《拼命三郎》導演陳大利及《私家偵探》導演周汶儒亦親身到訪杜拜，出席映後談及開幕活動，與當地觀眾分享創作理念與幕後故事。

開幕禮大合照（由左至右：ANSONBEAN陳毅燊、陳大利、署理駐迪拜經貿辦處長潘量海、周汶儒、Cinema Akil代表Punam）（大會提供）

開幕禮於 Cinema Akil in 25hours Hotel 舉行，多位來自杜拜文化與電影界的嘉賓蒞臨支持，為期五天的活動揭開序幕。香港駐迪拜經濟貿易辦事處署理處長潘量海在儀式上致辭，表示香港電影巡禮在杜拜第五度成功舉辦，足見香港電影持續深受中東觀眾喜愛。他指出：「特區政府一直致力推動香港電影業發展。我們期待把更多優秀的香港電影帶到中東地區，向區內觀眾展示香港電影品牌的魅力。」隨後放映的開幕電影《觸電》全場爆滿，觀眾反應熱烈。

現場以不少香港經典電影海報作佈置。（大會提供）

三位到訪杜拜的香港電影人亦分享了他們對是次交流的深刻感受。首次亮相杜拜的 ANSONBEAN 陳毅燊表示，此行讓他首次在海外以英語與觀眾深入交流，令他感到格外自在。他分享：「現場有來自杜拜、歐洲、美國等不同背景的觀眾，他們都非常有好奇心，問題亦十分有深度。我很少有機會用英語工作，今次能與觀眾以英文互動，甚至做本地的英文訪問，令我覺得好像啟動了另一個更外向、更放膽的自己。希望未來能有更多機會參與海外項目，例如英語電影或劇集，有更多用英文演出的機會。」

《拼命三郎》導演陳大利則分享海外交流對創作視野的啟發：「親身感受過到外地交流時，確實極能開拓視野。近年香港電影巡禮更擴展到導演以外的不同崗位都有機會受惠，這對香港電影業向外及向內都有極大的幫助。」

ANSONBEAN 陳毅燊表示，此行讓他首次在海外以英語與觀眾深入交流，令他感到格外自在。（大會提供）

首次踏足杜拜的《私家偵探》導演周汶儒亦表示，此行是一段難忘體驗：「很榮幸能出席『香港電影巡禮—杜拜站』。杜拜是一個充滿活力、動感和設計感的城市，能在這裡分享作品並與觀眾交流，是一次嶄新而深刻的經驗。期待香港電影巡禮未來能把更多香港電影帶到不同地區，讓更多作品找到屬於自己的觀眾，也讓大家看到香港電影新時期的不同面貌。」

ANSONBEAN︰「希望未來能有更多機會參與海外項目，例如英語電影或劇集，有更多用英文演出的機會。」（大會提供）

今年杜拜站以「Together We Dare to Redefine」為主題，呼應三位電影人皆身兼多重身份──演員、歌手、編劇、導演──象徵香港新世代創作者正以跨界方式重新定義港片的可能性。從熱血新作到經典修復，活動讓中東觀眾看見香港電影並非停留在傳統框架，而是在以新語言、新故事與新風格，重塑屬於香港電影的獨特面貌。