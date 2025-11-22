金馬獎2025｜《世外》奪最佳動畫　製作六年堅持零AI全人手繪製

年度華語影壇盛事「第62屆金馬獎」今日（22日）於台北舉行，本屆焦點香港動畫電影《世外》，入圍「最佳動畫片」、「最佳改編劇本」及「最佳原創電影音樂」三項大獎，率先贏得「最佳動畫片」大獎，成為繼《七彩卡通老夫子》、《小倩》、《麥兜故事》、《麥兜菠蘿油王子》及《麥兜我和我媽媽》後第六部得獎香港動畫。

香港動畫電影《世外》於第62屆金馬獎奪得最佳動畫獎，監製楊寶文（中）與導演吳啓忠（左）代表領獎！（直播截圖）

香港動畫《世外》於第62屆金馬獎奪得「最佳動畫片」獎項！（《世外》動畫劇照）

《世外》監製兼編劇Polly楊寶文早前接受《香港01》專訪時，透露故事創作原點起源於十年前長居外地的日子，在壓力與焦慮下希望透過撰寫故事得到緩解：「當時開展一個關於輪迴的故事，希望談論人性執念，以及放下仇恨怨念。」因緣際會之下Polly遇到日本作家西條奈加的小說《千年鬼》，因此引進版權進行電影改編。拍攝獨立電影多年的楊寶文此時遇上剛畢業的動畫師Tommy吳啓忠，Tommy受訪時笑言二人風格相近，自己的畢業作品亦滿天神佛，對宗教信仰有個人觀點之餘亦能夠將槪念視覺化，並坦言動畫為適合呈現《世外》的敘事媒介：「觀眾在觀賞動畫時，普遍更容易透過動畫作為載體，投放自己的經歷結合角色，動畫本身具有這種魅力。」

《世外》監製兼編劇楊寶文、導演吳啓忠曾接受《香港01》專訪。（楊寶文IG圖片）

雲集中港日沙特資金 監製Polly：犧牲我同導演嘅人工

楊寶文與吳啓忠展開製作後，首先完成《世外》動畫短片，並獲香港電影發展基金投資啟動長片製作，後來亦從中東、中國、香港與日本籌集資金。《世外》製作成本超過1000萬港元，資源集中於動畫師團隊上，其次則為配樂、配音、後期調色與燈光聲效等工序，楊寶文表示過程盡用每一分每一毫，Tommy與自己則付出相應的犧牲：「最後犧牲導演與監製的人工，導演一個人負責幾百萬件事；沒有行政部同事，所以接電話、發海報都由我親自去做。」

楊寶文為盡用資金於製作上，犧牲自己與導演Tommy的人工。（莫匡堯 攝）

曾提名金馬獎及擔任評審的香港著名動畫師張小踏，在《世外》長片前期階段加入團隊成為美術總監，最初團隊僅由導演Tommy、畫師Michelle及自己組成，並採用參考不同民俗元素設計古蘭公主、姜山與小英等角色及相關場景。《世外》由短片版本開始，導演Tommy已堅持使用蠟筆繪本畫風，張小踏亦因此刻意將絲滑的筆觸「破壞」成幼細蠟筆的「狗牙」效果。

《世外》導演吳啓忠堅持採用蠟筆繪本畫風，畫面的「狗牙」實為動畫師刻意「破壞」下的效果。（《世外》劇照）

資金一度枯竭：最多我一個人逐張逐張畫晒為止！

《世外》長達六年的製作期中，經歷重重困難、一度資金枯竭，亦飽受動畫界與前輩質疑。張小踏曾於專訪中透露：「其實根本沒有人覺得做得到！許多前輩對我們說，其實你們沒有人、沒有錢，在這個地方根本無法做得到！」張小踏曾於專訪中坦言，一度因為耗盡資金而覺得無法完成，然而導演吳啓忠的一句話卻讓她與團隊相信總會抵達終點：「當時再沒有錢時，我心想完蛋了，但他說『最多我一個人逐張逐張畫晒為止！』當下我馬上眼泛淚光，覺得我們始終能夠做得到！」

《世外》美術總監張小踏憶述資金一度枯竭時，導演的意志令大家堅持下去。（莫匡堯 攝）

堅持零AI全人手繪製

現時人工智能對動畫製作影響越發深遠，然而《世外》團隊堅持以手繪動畫完成作品，背後原因有二。吳啓忠強調在排除搜尋引擎等製作外工序，作品未有加入AI參與：「製作上零AI！觀眾所看到的畫面全部由人手繪畫，我們追求手繪風格。」坦言並非排斥AI的掘起，並解釋原因指：「我以相當中性態度看待人工智能，只不過當時AI尚未足夠表達我們創作上的意念，同時團隊亦未有時間、人力成本對AI進行測試訓練，因此未有融合在製作工序之中。」