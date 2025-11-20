丹尼爾烈格夫親筆寫信撐新任哈利波特：我不想成為他們的陰影

全球暢銷魔幻小說系列《哈利波特》（Harry Potter）於2001年被拍攝成電影《哈利波特神秘的魔法石》（Harry Potter and the Sorcerer's Stone）開啟長達十年、共八部超賣座電影的時代，2021年《哈利波特》電視劇系列由HBO展開重啟製作，請來全新演員陣容飾演哈利波特、妙麗格蘭傑與榮恩衛斯理等經典主角，預計將於2027年上旬播出。《哈利波特》重啟劇集宣布演員卡司後，掀起數代書迷影迷熱烈討論，其中焦點集中於兩批演員之間的比較，令一眾劇集卡司面對相當沉重的比較壓力。

丹尼爾烈格夫飾演的哈利波特成為他最具代表性的角色。（劇照）

丹尼爾烈格夫因飾演哈利波特而紅遍全球。（《哈利波特－死神的聖物2》劇照）

Dominic McLaughlin成為新一代哈利波特。（IMDB）

劇集版哈利波特將會由Dominic McLaughlin飾演。（GettyImages）

元祖哈利波特演員丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）近日公開支持飾演新一代哈利波特的童星演員Dominic McLaughlin，出席訪談節目《Good Morning America》期間表示：「Dominic McLaughlin中選成為新一任哈利波特後，我親自向他寫了一封信。」更表明理解對方目前面對的比較壓力：「我不希望成為這些孩子們生命中的陰影。希望他們能夠擁有比我更美好的歲月。」他更由衷地表示：「當我看到他們的相片時，我真想擁抱他們，他們看起來太年輕了！」

丹尼爾烈格夫公開支持哈利波特接班人Dominic McLaughlin，更寫親筆信鼓勵對方。（GettyImages）

劇集《哈利波特》於2024年九月開始演員招募，一直到今年五月才選定三大主角演員，飾演哈利波特的Dominic McLaughlin、飾演妙麗格蘭傑的Arabella Stanton及飾演榮恩衛斯理的Alastair Stout從超過32,000位演員中脫穎而出，劇集亦因此於今年七月在英國開鏡拍攝。

劇集《哈利波特》的三大主角演員Dominic McLaughlin、Arabella Stanton及Alastair Stout從超過32000人的海選中脫穎而出。（Arabella Stanton IG圖片）

Arabella Stanton將會飾演妙麗格蘭傑。（Arabella StantonIG圖片）