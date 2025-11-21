林雪面部黑斑疑為健康警號情況令人擔心　今年曾大方解畫兩項成因

61歲香港資深演員林雪入行近四十年，八十年代中期經擔任龍虎武師的朋友介紹成為場務，及後成為臨時演員並得到杜琪峯賞識，於《鎗火》、《PTU》等電影中演出重要角色廣為人知，歷年參演大量喜劇及警匪片。林雪今年因參演內地電影《長安的荔枝》而備受國內觀眾注目，然而近日出席《金童》首映禮後，卻被內地網民留意到一項表癥，擔心其健康狀況因肥胖而惡化。

林雪不經不覺已經入行近40年！（資料圖片）

林雪今年因參演《長安的荔枝》而備受內地觀眾網民關注。（《長安的荔枝》劇照）

林雪在《金童》首映禮上反擊欠債百億傳聞，影片在內地廣泛流傳，然而相比林雪激動爆粗澄清，內地網民更關注林雪左側面部疑似黑斑，留意到黑斑似乎較以往變大三倍之多！據內媒報道，不少網民認為林雪當日出席首映面色欠佳，擔心面部黑斑為「黑棘皮症」，為體重過胖下引起糖尿病與心血管疾病的警號。

林雪面部左側疑出現黑斑且有變大趨勢。（陳順禎 攝）

林雪體重情況不下一次引起觀眾影迷關注，亦曾為面部「黑斑」解畫，於九月舉行的《PTU》20周年4K重映禮上曾指：「我研究過之後，醫生話我聽因為瞓覺成日側左邊，同埋我諗嘢會托住（左邊臉），所以咁樣會有個印喺到。」當日於《金童》首映禮上，則幽默談到「減肥餐」每日餐單：「剩係朝早食麥皮同腐乳就OK嘅，但食咗早餐就覺得嚡口嚡面，就整個好淡口嘅梅菜扣肉！中午嗰餐啱啱好，夜晚再整碗豬腳飯，又係啱啱好！然後第二朝再食腐乳麥皮，點解好似冇瘦到咁嘅？」

林雪於《PTU》20周年4K重映禮上曾為面部黑斑解畫。（葉志明 攝）