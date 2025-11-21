李駿碩批同志電影越趨保守　《翠絲》監製要求：暗示做愛不要脫衣

香港導演李駿碩曾執導《翠絲》及《濁水漂流》兩部作品，今年推出第三部長片作品《眾生相》，更於「第62屆金馬獎」提名最佳劇情片、最佳導演、最佳原著劇本、最佳剪輯、最佳新演員五項大獎！李駿碩於《眾生相》裡寫實呈現同志生活，更請演員全裸演繹各種同志性愛場面，對於作品坦蕩赤裸的風格，李駿碩認為：「同志性愛就是我們的日常，我要捍衛同志片的傳統。」坦言同志電影越發普遍，然而同時越趨保守。

李駿碩執導新作《眾生相》於「第62屆金馬獎」提名最佳劇情片、最佳導演、最佳原著劇本、最佳剪輯、最佳新演員五項大獎！（陳順禎 攝）

李駿碩執導作品《眾生相》寫實呈現同志生活，更請演員全裸演繹各種同志性愛場面。（《眾生相》電影劇照）

李駿碩表示昔日的同志電影不忌諱裸露與性愛，亦具有挑戰審查制度的膽量，僅以華人導演為例，李安執導作《斷背山》與關錦鵬執導作《藍宇》均比目前較大眾化的同志電影尺度更大。李駿碩曾憶述執導首部作品《翠絲》時，劇本裡有同志性愛場面，然而監製與制片商均認為：「我們就是暗示他們最後有做愛就可以了，不要脫衣服。」

李駿碩憶述《翠絲》監製及製片商要求「暗示有做愛、不要脫衣服」。（《翠絲》劇照）

對於時代趨保守，李駿認為自己的作品不希望因為符合市場需要，而將同志性愛從中隱藏，因此《眾生相》坦白地拍攝無碼性愛、一刀未剪。導演亦表示現代開發出各種交友軟件，發生性愛的機會更為普遍：「我們有對話，我們去別人的家，我們會上別人的家做愛，在這個年代這就是很普通的事情，我就把我們生活上最普通的事情拍出來，就是這樣。」

李駿認為作品不希望因為符合市場需要，而將同志性愛從中隱藏。（陳順禎 攝）