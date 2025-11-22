金馬獎︱范冰冰憑《地母》封后　導演爆接拍原因︰我想重新來過

年度華語影壇盛事「第62屆金馬獎」今日（22日）於台北舉行，本屆焦點獎項「最佳女主角」由范冰冰奪得，繼2007年憑《心中有鬼》獲得金馬女配後，再次於金馬得獎；范冰冰亦繼《我不是潘金蓮》封金雞影后，終在第二度提名時成為華語雙金影后！范冰冰未有到現場，但導演就表示，當日范冰冰接拍原因就是一句︰「我想重新來過。」

范冰冰於第62屆金馬獎憑《地母》首次榮封影后，透過電話致謝。（直播截圖）

范冰冰相隔9年後終於憑《地母》榮封金馬獎最佳女主角。（微博圖片）

范冰冰封后作品《地母》由馬來西亞名導張吉安執導，與許恩怡、白潤音及蔡寶珠主演，劇情講述吉打鄉野田間中，在惡煞異象逼近時，華暹農婦鳳音（范冰冰 飾）便化身大地之母，在生關死劫下化解根植在地界上的殖民遺恨。范冰冰在電影中全程素顏演出，更曬黑肌膚化身成為農婦，因此不少觀眾在劇照與預告幾乎無法認出冰冰真身。

范冰冰為《地母》不昔素顏演出。（視覺中國）

范冰冰為《地母》突破形象演出，全因角色原非屬意由她主演。張吉安導演一直不希望請知名演員飾演《地母》女主角，然而作為大明星的范冰冰，竟然在得知劇本後放低身段主動聯繫張吉安，希望得到飾演鳳音師傅的機會。張吉安導演曾於東京電影節期間，憶述二人就演出商討時表示：「我告訴她，我通常不與知名演合作，但她說服了我，說『可以在電影裡毀掉我的外表』。」范冰冰更曾直言會「奉陪到底」，因此讓張吉安感覺到她的決心。

張吉安導演一直不希望請知名演員飾演《地母》女主角，然而作為大明星的范冰冰，竟然在得知劇本後放低身段主動聯繫張吉安。（范冰冰Facebook圖片）

范冰冰在拍攝《地母》前，從未在馬來西亞農村居住，因此為準備角色期間，冰冰每日都會觀看關於馬來西亞鄉間的紀錄片，甚至到田野裡參與務農工作，向村民了解祈福儀式、學習當地方言。及至拍攝時，范冰冰不但熟讀角色對白，連村民日常對話語調及務農期間的吶喊，亦演繹得淋漓盡致！

范冰冰為演繹鳳音，甚至學習當地方言、參與務農及了解祈福儀式。（《地母》電影劇照）

《地母》的鳳音對范冰冰而言除了代表生涯的突破，亦為她投入最深切的角色，讓她體會到鳳音對土地的依賴、恐懼失去家園：「我慢慢變得越來越像鳳音，甚至我的眼神都始帶有角色那種執念。」而范冰冰亦對鳳音保持尊重，認為必須保留角色現實的根基：「這個角色的靈性不是奇幻的，而是從土地中生長出來。」續指：「鳳音會透過自然變化預測危險，但這種能力必須植根於真實情感之中。」