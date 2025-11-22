殺手#4︱魏浚笙受動作指導坂本浩一訓練　鎖技槍擊日本刀極快上手

新晉港產動作電影《殺手#4》由《一秒拳王》《濁水漂流》監製文佩卿領軍、聯同新晉導演梁居英編劇及執導，香港當紅小生魏浚笙（Jeffrey）首挑大樑，化身「外賣仔殺手」，聯同日本新星南沙良和著名演技派巨星竹中直人、齋藤工與及香港著名演員朱栢謙及韋羅莎等一起演出！電影入圍美國奇幻電影節 （Fantastic Fest） 、平遙國際電影展「藏龍單元」和成為今屆香港亞洲電影節「閉幕電影」，更於今年金馬獎共獲得五項提名，成最多提名的港產電影！戲中Jeffrey飾演的殺手4號展現多場動作及殺人場面，為了演出這個厲害的殺手角色， Jeffrey特意展開一連串動作高強度訓練！

魏浚笙首挑大樑化身「外賣仔殺手」，聯同日本新星南沙良和著名演技派巨星竹中直人、齋藤工與及香港著名演員朱栢謙及韋羅莎等一起演出！（《殺手#4》電影劇照）

《殺手#4》裡面的Jeffrey飾演一個神秘組織裏的殺手4號，當中多場動作場面親身上陣，其中一場動作更需要於狹窄的電車內上演，為了這場戲Jeffrey特意練習鎖技：「鎖技很重要，因為鎖得夠緊，對手才有痛感，無論對方是郁動到那一個角度我都可以鎖住，這才可以貼合這次殺手的角色 —— 對手辛苦而我卻可以輕易就打低對方的厲害殺手。」更打笑的說：「希望可以鎖住大家的心！」連續幾日不斷訓練，Jeffrey雖然覺得攰但直言好玩：「好玩，但亦筋疲力盡，連續的訓練讓肌肉都真的有點耗損。」Jeffrey笑言訓練後感覺自己已是一個殺手：「只是動作上的狠勁像殺手，但心腸上的狠勁還差一點點。」

魏浚笙於《殺手#4》飾演一位神秘組織裏的殺手4號，當中多場動作場面親身上陣。（《殺手#4》電影劇照）

雖然看似順利，但Jeffrey也坦言有沮喪的時候：「因為你在訓練時，有時其實是在打空氣，沒有臨場實體的感覺。」但當去到真實場景的時候，Jeffrey表示原來訓練時學的東西真的能夠運用到，其實成就感很大，沮喪感也隨之而消失。

魏浚笙笑言訓練期間打空氣沒有實感。（《殺手#4》花絮影片截圖）

直到拍攝現場，魏浚笙才享受到訓練成果。（《殺手#4》花絮影片截圖）

除了在香港的訓練之外，Jeffrey亦在日本拍攝前接受武打訓練，並由金馬獎提名、日本至荷里活知名動作指導坂本浩一親自指導。Jeffrey笑言大家都是用一種不能溝通的方式去溝通，當中最有趣的是學習槍擊場面時，由於沒有子彈，Jeffrey要用第二種方式替代：「因為沒有子彈的關係又想有效果，就唯有自己用口砰砰嘭嘭扮子彈出擊聲音，希望拍攝時自己不會自動做出口型。」除了槍戰的練習外，Jeffrey也學習使用日本武士刀，要學習不是揸刀劈下去，而是「𠝹」下去，直言也是一種新的學習。

Jeffrey在日本拍攝前接受武打訓練，並由金馬獎提名、日本至荷里活知名動作指導坂本浩一親自指導。（《殺手#4》花絮影片截圖）

日本動作指導坂本浩一代表作包括《超人系列》《幪面超人系列》及《超級戰隊系列》。（《殺手#4》花絮影片截圖）

魏浚笙於開拍前接受動作訓練，包括日本刀技巧。（《殺手#4》花絮影片截圖）

魏浚笙亦接受鎖技能動作訓練。（《殺手#4》花絮影片截圖）

魏浚笙亦要學習槍擊結合動作技巧。（《殺手#4》花絮影片截圖）

坂本浩一與Jeffrey首次合作就已對對方讚不絕口：「Jeffrey非常友善，常常都掛著笑容。我們向Jeffrey示範的動作他都很快學會。」更表示訓練和拍攝的過程中都與Jeffrey共享了一段美好的時光。

《殺手#4》由mm2 Hong Kong 及日本Rights Cube聯合出品，港澳由環球影業（香港）發行，11月24 日開始優先場，並將於12月4日全港戲院上映！