金馬獎｜柯煒林自命「癌柱」鬥到底　「最當打的年紀被強制休息」

香港演員柯煒林（Will Or），以其獨特的氣質和貼地紮實的演技，成為近年影視圈備受矚目的新星。2021年已經憑《濁水漂流》入圍金馬獎最佳男配角，今年就憑《大濛》首度挑戰男主角，雖敗予張震，但也獲大家的愛戴。然而其演藝之路並非坦途，從毅然放棄學位投演員行列，到在事業高峰期確診患上第四期肺腺癌，柯煒林的人生猶如一場場他口中「打慣逆境波」的精彩戰役。

柯煒林憑《大濛》首度入圍金馬獎最佳男主角，最後敗予張震。（金馬獎直播截圖）

柯煒林憑電影《大濛》，首度入圍金馬獎最佳男主角。（《大濛》劇照）

柯煒林在《大濛》中飾演一名廣東退伍車伕趙公道，故事發生在民國四十年代的台灣。（《大濛》劇照）

從理科生到電影新星

柯煒林原是香港城市大學創意媒體學院的理學士學生，但因志不在此，選擇多次停學參與劇組工作，最後又因未能選讀心儀科目，滿足不到畢業要求，最終決定退學，全情投入演藝事業。最初被觀眾認識的是憑藉電影《點。五步》（2016）中「牛屎」一角，隨後又多參與ViuTV 劇集拍攝，如《二月廿九》（2020），並以多變的角色和自然的表演累積了觀眾緣。

柯煒林（上排左一）在《點。五步》中飾演「牛屎」。（《點。五步》劇照）

而真正讓柯煒林躍升為，公認的實力派演員，一定要數到2021年參與的電影《濁水漂流》，他在片中飾演患有失語症的露宿者木仔，他不僅為拍攝剃平頭裝，更刻意減下九公斤體重，又以內斂的肢體語言，表達這個來自底層人物的孤獨。正正是這個角色，為他帶來《第58屆金馬獎》和《第40屆香港電影金像獎》的「最佳男配角」提名。

事實上在獲提名前，他已獲編劇莊文強及導演潘耀明賞識，有機會在電影《別叫我「賭神」》，跟周潤發扮演兩父子，飾演一名患有自閉症的角色，演出亦獲發哥讚賞。在今年上畫的《觸電》，又榮升男主角，飾演一位性格孤僻，自以為是的電競選手，如何被一班長者感染作出改變。

2021年，柯煒林參與的電影《濁水漂流》，他在片中飾演患有失語症的露宿者木仔，為他帶來《第58屆金馬獎》和《第40屆香港電影金像獎》的「最佳男配角」提名。（《濁水漂流》劇照）

柯煒林在電影《別叫我「賭神」》中，跟周潤發扮演兩父子，角色患有自閉症。（《別叫我賭神》電影劇照）

生命中的最大逆境

正當柯煒林事業如日中天，片約和舞台劇邀約不斷時，偏偏上天要給他開個極大的玩笑，迎來人生最嚴峻的挑戰。今年7月，柯煒林透過社交平台公告，自己確診患上第四期肺腺癌，消息震驚整個演藝圈。對於突如其來的噩耗，柯煒林坦言經歷了否認、憤怒與沮喪的階段，曾數度問自己「點解係我？」但經過沉澱後，開始放下執念，嘗試接受，更坦言自己只是在︰「最當打的年紀被強制休息。」

今年7月，柯煒林透過社交平台公告，自己確診患上第四期肺腺癌，消息震驚整個演藝圈。（柯煒林IG）

柯煒林更將這次抗癌之旅，形容為「打慣逆境波」，又形容自己是「癌柱」。（柯煒林IG）

柯煒林更將這次抗癌之旅，形容為「打慣逆境波」，又以《鬼滅之刃》的世界觀，形容自己是「癌柱」（擅長跟癌對抗的強者），坦言會努力去打贏病症，但都會接受有可能輸的事實，會好好向前行。他又呼籲關心自己的朋友和粉絲，不必對他說「加油」，「我們活在這瘋狂的年頭已夠加油了。」處處見到他以輕鬆心情去面對困局。

而今次憑《大濛》入圍金馬獎，故事發生在民國四十年代的台灣，柯煒林飾演一名廣東退伍車伕趙公道，角色中不僅要挑戰口音，更要詮釋小人物內心孤絕與救贖的複雜性。金馬執委會執行長聞天祥就盛讚柯煒林，在片中表現極端迷人。讓他可以憑角色與張孝全、張震等實力派演員一同角逐影帝殊榮。對他而言，無疑是病中仍堅守演藝初心的最大肯定。