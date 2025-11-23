金馬獎2025｜黃秋生四度奪金馬破紀錄　飲恨未再創五連冠佳績

《第62屆電影金馬獎》今晚（22/11）在台北舉行，香港資深影帝黃秋生，憑電影《今天應該很高興》再次入圍最佳男配角，可惜最後不敵《我家的事》的曾敬驊，但個人四個金馬獎成績，都已成為金馬獎的紀錄保持者。

黃秋生在《今天應該很高興》中，飾演一位喪偶多年，努力在異鄉維持「模範移民」形象的中年男子。（《今天應該很高興》劇照）

黃秋生早已是金馬獎的傳奇人物，先後三次奪得最佳男配角的殊榮，成為該獎項的紀錄保持者。三次獲獎分別是 2002 年的《想飛》、2003 年的《無間道》，以及 2005 年的《頭文字 D》，充分展示了他無論是飾演黑幫大佬、警隊高層，抑或是平凡父親，都游刃有餘。

秋生在《無間道》跟梁朝偉的戲份，幕幕都是經典。(《無間道》劇照）

然而在影帝的寶座上，他就經歷了《野獸刑警》及《千言萬語》的空手而回。直到 2022 年，終憑藉電影《白日青春》中飾演脾氣暴躁、內心卻充滿溫情的的士司機「陳白日」，終於首度摘下金馬獎最佳男主角，達成了他夢寐以求的「四金」成就。他在得獎感言中都提及自己等待許久。

台灣影評人盛讚秋生在戲中，每個眼神和微小動作都充滿戲劇張力。（《今天應該很高興》劇照）

來到今次《今天應該很高興》，他在片中飾演一位喪偶多年，努力在異鄉維持「模範移民」形象的中年男子。台灣的影評人對於秋生今次的演出都讚不絕口，有指他精準地掌握了中年人，在生活壓力與情感失落下的無聲掙扎，每個眼神和微小動作都充滿戲劇張力。更指他縱是配角，偏偏能演出主角的重量。