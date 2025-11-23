金童｜張繼聰陳詠燊獨家對談　爆自資6位數原因︰不忍作品變畸胎

「邊個理由夠厚，邊個企到最後！」這句是來自電影《金童》的對白，正如張繼聰所言，當日度這句對白，只為賣熱血，怎想到最終真的要親身經歷，一段段令自己理由變厚的艱苦日子，最後仲要自資6位數為電影埋尾，才有今天誕生的《金童》。



過程吃力是必然，但又正正在最壞的時候，就會有最美麗的事情發生，例如身邊朋友紛紛義憤填膺，有力出力幫得幾多得幾多。如《飯戲攻心》系列導演陳詠燊，也受《香港01》邀請，跟阿聰來個獨家對談，將多年來一力承擔的苦與樂，一口氣傾訴盡。



髮型︰Cooney Lai（張繼聰）

化妝︰LevinaBoMakeUp（張繼聰）、Rachel Mok @Lisa C. Makeup Art（陳詠燊）

場地︰丹丘蒸餾所

導演陳詠燊仗義幫忙，為張繼聰宣傳電影《金童》。（林志龍 攝）

都市傳說的成因

陳詠燊跟張繼聰相識於《飯戲攻心》，自此更成為好友，而訪問一來就是半嘲帶諷，希望阿聰親自介紹下，點解《金童》會成為坊間流傳的一個全新片種「都市傳說」。《金童》之所以成為都市傳說，並非因為內容神秘，還是後期製作經年，而是一場坎坷的遭遇。張繼聰︰「電影拍完後，主要的投資公司不幸倒閉，隨之而來是要找白武士幫手，但當中又會涉及複雜的商業與法律問題，營成極度膠著的局面。如果引入新投資者，原本的股份比例需要重新計算，舊有的權益又應如何分配，到有新資金注入，電影回本是又應該向誰先派發？」種種拉鋸戰，讓電影陷入長期的僵局，亦是都市傳說的源頭。

張繼聰對這個「仔」不離不棄，因為有投入過有付出過，足足花人生的兩年時間去投入角色。（林志龍 攝）

每一塊肌肉，都是血與汗的累積。（《金童》海報）

追求擁有拳手身心狀態去演

張繼聰對這個「仔」不離不棄，因為有投入過有付出過，阿聰為演活拳手角色，足足花兩年時間代入去做一個真正的拳手。「香港影史上演過拳手的前輩很多，我不敢說自己能超越誰，但我希望做到最似。」除了外形似，阿聰追求的更是那份狀態，要每個動靜、走路的節奏，握拳的力度，甚至眼神中流露出的決心，都要有職業拳手的氣息。於是不惜花時間去鍛鍊，但最可怕是原定操幾個月就開拍的流程，因為資金問題出現停滯，不期然令保持身形狀態的時間無限期延長。「原先諗住幾個月梗係冇問題，但拖長就長到兩年幾，真的超乎我想像的痛苦。」張繼聰回憶道。

訓練過程難免有傷患，張繼聰笑言自己是「業餘水準，專業傷患」。（《金童》劇照）

張繼聰︰「香港影史上演過拳手的前輩很多，我不敢說自己能超越誰，但我希望做到最似。」（林志龍 攝）

肥到古天樂都嚇親

最記得正值增肌期，整個人腫脹不堪，身邊人都不會知道你在準備一部電影，反之會誤以為他自暴自棄。「記得正式第一次跟古天樂合作是《P風暴》，當時整個人都似發脹，連帶古生也忍不住問︰『你搞咩啊？你無咗條頸啊！』」亦因為向對方解釋後，古生對他肯為角色甘於瞓身鍛練都另眼相看。而陳詠燊亦笑言當日拍《飯戲攻心》，都因為阿聰太健碩，要刻意在佈景處加上沙包，令他的大隻合理化。

跟古天樂合作《P風暴》，當時整個人都似發脹，連帶古生也忍不住問︰「你搞咩啊？你無咗條頸啊！」（《P風暴》劇照）

陳詠燊亦笑言當日拍《飯戲攻心》，都因為阿聰太健碩，要刻意在佈景處加上沙包，令他的大隻合理化。（《飯戲攻心》劇照）

不忍作品變畸胎

經歷了地獄般的操練和拍攝，電影卻在殺青後遇上投資方倒閉，後期製作停擺，特效鏡頭沒錢做，電影面臨爛尾收場。經歷波拆，到去年終於有一個叫可以見街的版本，亦準備上畫，結果又遇阻礙再度延期，但今次延期令阿聰覺得機會來了，好讓自己再有機會想想，是否要自資去做後期？「之前有些設計好的特效鏡頭，因為沒錢做，剪接師建議剪碎它，避開那些支出，但我不甘心，感覺就似明知個仔會畸胎，都要讓他面世一樣。既然呢刻再有時間處理，又衡量過都是一個自己可負擔的數目，就決定去做。」

陳詠燊一直都有聽到不少，關於張繼驄拍攝《金童》的苦與樂。（林志龍 攝）

部分後期製作人員，聽見是阿聰自資製作，都開出友情價，減輕其負擔。（林志龍 攝）

有人撐，有人踩

更感動是作為家庭的財政大臣，老婆謝安琪，當知道令老公苦惱多年的問題，原來可以用錢解決，立即全力支持。「老婆好好，佢話搞咁耐，如果錢搞得掂，你一早同我講嘛！」老婆好，連後期製作人員聽見是阿聰自資製作，都開出友情價，減輕其負擔。而導演爾冬陞，也幫他一把。「我知道他不想我提起，但他支持後輩的心態，我是真心想多謝他，他都幫過圈中不少人。」

太太謝安琪對老公今次做「傻事」，都百分百支持。（資料相片）

再熱血的事，都總有反對聲音，張繼聰就指在網民未睇《金童》，已咬定是扮《激戰》。（《激戰》劇照）

雖然熱血是會感染身邊人，令大家義無反顧地幫他，但冷言冷語的亦從沒缺少，尤其網上的評語。張繼聰︰「套戲一宣傳，就有無限咁多批評，咪又係扮《激戰》！咪又係扮家輝哥，又係呢啲戲，好老套。甚至一見到我個名都話唔想睇，但今時今日自己已經去到無怨無悔的階段，自己滿足就夠了。」