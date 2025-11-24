金童︱票房3日勁破200萬　張繼聰謝票獲俞琤捧場加冕Local Legend

香港拳擊動作電影《金童》由陳維冠執導，張繼聰、韋羅莎及朱栢康主演，電影籌備長達八年，上周終於在香港上映，更在三日內大破200萬票房，以今年市道計算成績相當不俗！張繼聰為《金童》電影打造一身爆肌「不壞金身」，付出之努力觀眾有目共睹，為作品亦積極四出謝票，日前更在謝票場巧遇大前輩俞琤（YT），獲大讚為香港人的驕傲！

張繼聰為《金童》打造一身爆肌「不壞金身」，付出之努力觀眾有目共睹。（《金童》電影劇照）

張繼聰於謝票場中，竟巧遇前來捧場的俞琤，驚喜地邀請YT向觀眾發表幾句話，俞琤亦樂意地笑言：「簡直要自動獻身！我開心，唔係因為得到一份禮物（金童T裇），而係因為得到呢一份你送畀香港人嘅禮物！」俞琤亦肯定張繼聰為《金童》所付出的努力：「因為我覺得大家都知道，張繼聰用佢不懈嘅努力、無比嘅毅力，喺漫長嘅日子，憑住香港人打不死嘅精神，成為一個香港人都應該引以為傲、引以為榜樣嘅傳奇《金童》！」

張繼聰為《金童》謝票期間巧遇大前輩俞琤。（《金童IG影片截圖）

俞琤盛讚張繼聰以不懈努力完成《金童》成為一位Local Legend。（《金童》IG影片截圖）

俞琤的讚揚固然獲得全場觀眾認同，亦即場回禮向張繼聰送上一頂Cap帽：「所以我都有份禮物要送畀你！加冕啊！呢頂皇冠係屬於你嘅！成為香港人都引以為傲嘅Local Legend！」張繼聰當場由衷地感謝俞琤，戴上Cap帽後表示：「喺YT手上得到一頂帽！可以威好耐！」俞琤最後亦呼籲觀眾繼續支持《金童》，發揚香港人精神。

俞琤更將一頂印有Local Legend的Cap帽贈予張繼聰，為他的努力加冕！（《金童IG影片截圖）

張繼聰戴上Cap帽一刻非常興奮。（《金童IG影片截圖）

俞琤直言張繼聰於《金童》展現香港人打不死的傳奇精神，值得大家學習。（《金童IG影片截圖）