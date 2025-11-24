范冰冰金馬封后慶祝帖文遭刪除　轉場發長文：心裡有說不出的滋味

華語影壇年度盛事「第62屆金馬獎」日前於台北完滿舉行，今屆最焦點大獎之一「最佳女主角」由內地演員范冰冰憑馬來西亞電影《地母》捧走，終於榮封金馬影后。范冰冰當晚未能親身出席頒獎典禮，由導演張吉安上台代領並致電冰冰發表感言，冰冰當晚更於微博低調分享喜訊：「剛回復完所有好友的六百條祝福訊息後，爆啃三隻大閘蟹，此刻，有點幸福，有點懵……」雖然隻字未提金馬獎及獲得影后殊榮，然而在翌日清晨前已被微博刪文。

范冰冰於「第62屆金馬獎」憑馬來西亞電影《地母》榮封影后！（范冰冰IG圖片）

范冰冰獲封金馬獎的慶祝帖文，雖然隻字未提金馬獎，卻遭微博刪除。（范冰冰微博截圖）

除范冰冰於個人微博發文遭刪除外，連旗下「范冰冰工作室」官方微博恭喜「榮獲來自寶島的最佳女主角」帖文均被刪除，不少內地的范冰冰粉絲均對平台安排感到不滿，紛紛分享大閘蟹照片，希望透過此舉支持冰冰實現「大閘蟹自由」。范冰冰因為逃稅風波被內地封殺後，積極突破影壇地域界限尋找發展機會，憑馬來西亞電影《地母》奪得金馬獎便是成功的重要里程；冰冰微博被刪文後，亦在網絡上突破地域界限，於Instagram以簡體字書寫長達500字的得獎感言。

范冰冰轉場發表500字長文，以簡體字書寫出自己金馬封后的感想。（范冰冰IG圖片）

范冰冰於社交媒體上發文，分享收到張吉安導演發送《地母》奪得的四座金馬獎相片，坦言感觸良多：「心裡有種說不出的滋味，在吉打拍戲時的點點滴滴，又浮現在眼前——那個專業、嚴謹又充滿人情味的劇組，那個安安靜靜、彼此守護的創作空間。」表示由始至終從沒有聽過見過導演大聲說話或急躁的一面，更表示張導對中國電影充滿熱誠：「作為資深影評人，他聊起中國電影時眼裡有光，從《雙旗鎮刀客》到《藍風箏》，每一部經典他都如數家珍，在我心裡，他不僅閱片無數、學識淵博，更難得的是，他始終懷着一顆對電影赤誠而敬畏的心。」冰冰直言因此對導演充滿敬意、亦建立無比的信任。

范冰冰坦言望到《地母》榮獲的四座金馬獎，心裡有種說不出的滋味。（范冰冰IG圖片）

范冰冰對導演張吉安表達崇高的敬意。（范冰冰IG圖片）

范冰冰亦感謝《地母》劇組裡每一位充滿笑容與人情味的工作人員。（范冰冰IG圖片）

回首在馬來西亞拍攝的日子，范冰冰憶述拍攝條件艱苦，但每位工作人員都臉帶笑容、全心投入自己熱愛的作品。直到煞科之時，范冰冰亦說過：「這個充滿電影熱忱的大馬團隊，讓我永生難忘，真想就這樣一直和大家一起走下去……與你們共度的每一天，都溫暖至極，它們已悄悄成為我心底最珍貴的收藏。」最後范冰冰亦分享一張在吉打拍攝的彩虹，惦記自己心中最美的風景。

范冰冰最後分享吉打的彩虹，表示將永遠記住拍攝《地母》期間的回憶。（范冰冰IG圖片）