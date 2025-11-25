萬王之王｜鄭秀文首度客串動畫配音　與金像男配朱栢康聲演夫妻

改編自英國文豪查爾斯狄更斯﻿（Charles Dickens）家族秘藏作品，由韓國知名視覺特效公司MOFAC Studio﻿與美國電影發行商Angel Studios﻿聯合出品，動畫鉅作《萬王之王》（The King of Kings）將於2025年12月20日登陸香港與澳門大銀幕。除原汁原味英語聲演版本外，英皇戲院特別為本地觀眾打造星級粵語配音版本，由朱栢康、鄭秀文、鄭進希等豪華陣容傾力獻聲，以最溫暖動人的方式訴說聖誕節的真正起源，絕對是今年聖誕闔家觀影的首選！

動畫《萬王之王》除原汁原味英語聲演版本外，英皇戲院特別為本地觀眾打造星級粵語配音版本。（《萬王之王》海報）

朱栢康、鄭秀文首度合作聲演夫妻

《萬王之王》由早前憑《破·地獄》獲香港電影金像獎最佳男配角的朱栢康詮釋狄更斯一角、歌影雙后鄭秀文客串聲演嘉芙蓮、電影《看我今天怎麼說》小演員鄭進希為兒子華特配音，而王祖藍則演繹彼得，岑麗香化身馬利亞，孫耀威擔綱約瑟，蔣志光聲演希律王，李璧琦則挑戰伯大尼的馬利亞及天使雙重角色。《萬王之王》英語版配音陣容同樣星光熠熠，集結多位國際影帝影后傾力獻聲，包括：簡尼夫伯納 (Kenneth Branagh)、科力士韋德加 (Forest Whitaker)、賓京士利 (Sir Ben Kingsley)、奧斯卡依撒 (Oscar Isaac) 等重量級巨星。

朱栢康聲演男主角狄更斯，他看過電影後覺得︰「這部電影不強迫你信主，而是讓你在動容的瞬間，被種下福音的種子。」（電影公司提供）

《萬王之王》靈感來自查爾斯狄更斯專為他的孩子們所寫的秘密故事書《聽狄更斯講耶穌》（The Life of Our Lord）。故事講述狄更斯在太太嘉芙蓮的鼓勵下，用豐富想像力和說故事技巧帶領頑皮的兒子華特經歷一場奇幻旅程——藉著以「原諒」與信仰為主題的睡前故事，引領兒子穿越兩千年前耶穌誕生的時代，展現耶穌如何憑信念服侍世人，成為真正的萬王之王。華特在旅途中見證耶穌施行的奇蹟與多個聖經故事的角色互動，生動演繹信仰的力量與溫度。

朱栢康、鄭秀文深受感動決定參與

朱栢康表示，電影最打動他的是「修補關係」的核心課題。朱栢康說：「為什麼狄更斯要向兒子講述耶穌的故事？正是為了修補父子關係。」這部電影以最純粹的親情切入福音，讓未信者能透過故事感受信仰的溫度，而非被教條說服︰「這部電影不強迫你信主，而是讓你在動容的瞬間，被種下福音的種子。」

鄭秀文聲演媽媽角色嘉芙蓮，她笑言自己以往多是為真人電影「配自己」，從未試過為動畫角色配音。（電影公司提供）

客串聲演媽媽角色的鄭秀文表示，正因為走過人生的高山低谷，她更明白「謙卑」與「寬恕」的可貴。她特別提到片中一個令她非常動容的畫面：「嘉芙蓮輕輕推了丈夫一把，鼓勵他和孩子一起講述耶穌的故事。那一刻，信仰變成了一個讓一家人願意坐下來、好好分享、慢慢解開心結的溫暖契機。配音至結局的一刻，我心頭真的一暖，十分感動！希望觀眾入場時，都能在戲中感受到愛與寬恕的力量。」

王祖藍聲演彼得。（電影公司提供）

蔣志光聲演希律王。（電影公司提供）

岑麗香聲演馬利亞。（電影公司提供）

正因為這份深刻的共鳴，Sammi決定首次為動畫電影獻聲。她笑言，自己以往多是為真人電影「配自己」，從未試過為動畫角色配音，今次對她而言是一次既新鮮又有趣的體驗，也像用聲音重新演繹一個全新角色。數年前領養了愛貓「朱麗葉」的Sammi特別留意到，電影中一家人飼養的小貓「威威」胖胖又可愛，經常跟兒子一起搗蛋，為故事增添了許多童真與笑聲。她相信，只要是家中有毛孩、視寵物為家人的觀眾，入場觀看這部電影時，一定會對這份暖笠笠的親情與陪伴感同身受。

電影《看我今天怎麼說》小演員鄭進希為兒子華特配音，以極其生動又帶點調皮的口吻，完美演繹華特從頑皮小孩到逐漸被信仰觸動的轉變。（電影公司提供）

年僅十一歲的鄭進希，以極其生動又帶點調皮的口吻，完美演繹華特從頑皮小孩到逐漸被信仰觸動的轉變。他坦言配音比演戲更具挑戰，因要與動畫節奏配合。小小年紀的他卻充滿使命感：「希望每個觀眾都可以遇見電影中那位為他們捨命嘅萬王之王。」