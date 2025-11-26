狂野時代｜易烊千璽舒淇康城得獎作　李安盛讚︰一場視覺盛宴

由內地天才導演畢贛執導、易烊千璽與舒淇領銜主演的電影《狂野時代》，早前入選第78屆康城影展主競賽單元，更勇奪評審團特別獎，成為本屆唯一獲獎華語片！電影於上周五內地上映，短短四天已獲得超過1.4億票房，口碑好評不絕！《狂野時代》將於11月27日香港上映，日前發放香港海報及預告，並預告導演畢贛將於本週六親臨香港，與香港觀眾近距離進行電影分享！

今年五月，導演畢贛帶同演員易烊千璽與舒淇，出席康城影展。（視覺中國）

《狂野時代》獲得第78屆康城影展主競賽單元評審團特別獎，成為本屆唯一獲獎華語片。（視覺中國）

《狂野時代》以近未來為背景，描繪一個人類已然「不再做夢」的荒涼世界，主角「迷魂者」（易烊千璽 飾）透過視覺、聽覺、味覺、嗅覺、觸覺五種感官，穿越一個世紀的狂野幻夢，尋找失落的想像力與情感。 而神秘女子「大她者」（舒淇 飾）則如鑰匙般，潛入他的夢境，喚醒沉睡的回憶。影片分為六個篇章，融合寫實與魔幻元素，宛如一場獻給中國電影百年歷史的「夢幻情書」，探討電影作為夢境載體的永恆價值。

舒淇飾演神秘女子「大她者」，如鑰匙般，潛入他人的夢境，喚醒沉睡的回憶。(《狂野時代》劇照）

易烊千璽飾演主角「迷魂者」，透過視覺、聽覺、味覺、嗅覺、觸覺五種感官，穿越一個世紀的狂野幻夢。(《狂野時代》劇照）

《狂野時代》中的易烊千璽一人分飾五角的挑戰，他需在不同時代場景中切換造型，從霓虹街頭的叛逆青年到默片風格的無聲俳優，每場戲都需重複走位數十次，以確保長鏡頭的流暢，畢赣笑稱這是「讓演員成為怪物」的訓練過程。 此外，攝影指導董勁松分享了30分鐘超長鏡頭的拍攝花絮，劇組在重慶與哥本哈根外景地連續工作72小時，捕捉五感交織的「感官爆炸」瞬間，美術指導屠楠則透露如何用「二手文藝」元素拼貼場景，致敬王家衛與侯孝賢等大師。奧斯卡得獎導演李安更盛讚《狂野時代》：「 畢贛導演，追夢的優秀導演，加上追夢的優秀演員。《狂野時代》不止是一場視覺盛宴，更是追憶電影大夢的無限惆悵，難能可貴的複雜觀影經驗。」

李安導演大讚作品為「一場視覺盛宴」。(《狂野時代》劇照）

導演畢贛將特別於本週六（11月29日）飛抵香港，親自與本地觀眾見面，並出席兩場映後分享會。屆時導演畢赣將分享創作靈感，以及如何將個人對電影的熱愛轉化為這部穿越時空的「怪物寓言」。