內幕｜郭富城公開三女中英文名　四字回應會否再追第四個

由郭富城、吳鎮宇、方中信、周勵淇主演的電影《內幕》今日（25/11）舉行首映，今次是郭富城自三女出世後首度跟傳媒見面，同時公布三女名字叫郭詠心，英文名Cheryl。今次是郭富城跟吳鎮宇自《公元2000》，25年後再度合作，大家都覺得對方有很大分別，城城憶起當年演出還有偶像包袱，現在完全不同。

自三女出世後，郭富城第一次跟傳媒見面，坦言很享受湊B過程。(陳順禎 攝）

問到三女出世後，可有享受湊番初生嬰兒的快樂，城城坦言有：「成個過程好享受。」身邊的鎮宇就比當事人表現更為肉緊：「好正㗎，你諗下本來過咗冇得抱，又一個，呢個唔抱得啦，又一個，我話畀你聽真係好好。」

城城亦深表認同：「無論喺出面做嘢幾辛苦都好，流幾多汗，但當我見到BB，就算瞓緊覺都好，佢擘大隻眼望到我嘅時候，就融化晒，咩都值得。」此刻鎮宇都似置身現場一同回味：「你畀一隻手指佢捉住都好（都開心），你諗下幾犀利」

問到鎮宇可會想重拾湊小朋友經歷：「都掛住呀，而家都唯有睇番錄影帶回味，好在有錄影帶。」但鎮宇都不忘叮囑城城：「享受埋呢一刻，佢哋一大你就慘呀！到時三個廿幾歲女仔喺埋一齊。」

作為「女神之家」，城城的大女跟二女，又有冇盡家姐本份，幫手照顧妹妹，例如氹瞓覺？郭富城：「未識氹佢瞓，但會錫佢。」至於可有計劃再追第四個，城城表示暫時冇：「我成日都講，每一樣嘢喺我生活裡面，性格裡面，每一樣都係順其自然，講完。」

訪問期間，吳鎮宇一直羨慕城城可以再經歷湊小朋友的幸福。(陳順禎 攝）