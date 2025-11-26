金童｜上畫5日破300萬　張繼聰爆被韋羅莎怒摑一幕︰好凌厲嘅掌風

張繼聰主演的《金童》，由11月21日上映至今，截至昨天（25/11）票房已衝破300萬，更連續5天登中文片票房冠軍，氣勢如虹，連圈中各方友好也被阿聰的努力所感動，挺身撐場支持，喜見人緣甚佳。

張繼聰主演的《金童》，由11月21日上映至今，截至昨天（25/11）票房已衝破300萬。（網上圖片）

張家輝於上周六，以「賤輝」身份跨時空為《金童》謝票撐張繼聰！（電影公司提供）

電影中除了金童的身材成為焦點外，不少觀眾力讚戲中阿聰與兒子劉皓嵐的父子情讓人動容，重新喚醒了不少父母對子女的愛和關懷，而其中一場飾演阿聰太太李佳芯好友的韋羅莎（Rosa），一直幫忙照顧阿聰兒子方圓之餘，並痛心阿聰為逃避自身的過錯和失敗，而放棄為兒子再付出。兩人拍這場情感戲時，戲內戲外情緒爆發幾近崩潰，Rosa啪啪聲的狠狠力摑不爭氣的阿聰，讓他感受到前所未見的痛楚！兩人回看自己演出時，也感動得淚水直流。

不少觀眾力讚戲中阿聰與兒子劉皓嵐的父子情讓人動容。（《金童》劇照）

飾演阿聰太太李佳芯好友的韋羅莎（Rosa），一直幫忙照顧阿聰兒子方圓之餘，並痛心阿聰為逃避自身的過錯和失敗。（《金童》劇照）

阿聰憶述當日的情景，也不禁的說：「嗰場戲其實係早班嚟㗎，我記得我好早已經進入狀態，化妝嘅時候已經好認真，唔去講笑；因為當日要連續拍兩場重頭戲，一場係睇住李佳芯嘅錄像畫面嘅戲份，好快已經進入狀態，心情悲慟。緊接跟Rosa拍嘅時候；因為佢係一個好對手，好快入咗劇情諗返個仔，其實戲中所演嘅張力一角遭遇好慘，喺佢後生嘅時候因為自己一個好無謂嘅舉動錯手打死人，以為自己乜嘢都冇晒，就咁玩完，點知個仔突然出現，令到自己嘅人生好似有返少少希望，但係話咁快個天又要攞返個仔走，對於佢嚟講係好恐懼、好傷心，呢啲不幸嘅遭遇令我好快入咗個角色。同Rosa拍掌摑戲嘅時候，我覺得佢係成套戲裏面力水最好嘅一個演員囉，因為我同啲拳手打，對方都會就我，但係我同佢講唔好就我，點知佢真係冇，所以俾佢一個兜巴星埋嚟，令到我即刻更入戲，好凌厲、醒神嘅掌風。」

張繼聰讚Rosa係戲裏面，力水最好嘅一個演員。「因為我同啲拳手打，對方都會就我，但係我同佢講唔好就我，點知佢真係冇，所以俾佢一個兜巴星埋嚟，令到我即刻更入戲，好凌厲、醒神嘅掌風。」（《金童》劇照）

真係打到面容扭曲。（《金童》劇照）

至於掌力深厚的Rosa對於自己連番掌摑阿聰雖感不好意思，但坦言這場戲很有難度，多得阿聰信任，讓她激動得來，演得很爽，很享受與這位對手的合作。

由電影上映至今，阿聰四出謝票超過卅多場，與觀眾分享交流，不少觀眾對父子情留下深刻印象，其中有一位auntie陪囡囡入場支持香港電影，初時以為《金童》是一部血腥的拳擊片，但原來是一部意想不到感動人心的溫馨電影。另一位來自台灣的觀眾，父母離異，看罷電影後，對父親多年來的誤解釋懷。而面對自己人生不如意，相比戲中的金童遭遇，根本不算甚麼，未來一切坦言勇敢面對。

其中一幕要阿聰睇住李佳芯留下來的錄影畫面，淚水直奔。（《金童》劇照）

李佳芯在戲中飾演阿聰女友，患絕症前為他誕下一子。（《金童》劇照）