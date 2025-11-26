出精特工隊｜射破36年三級動畫票房紀錄　簡君晋承認當初有擔心過

挪威瘋狂成人喜劇《出精特工隊》（Spermageddon）自11月8日正式「發射」上映以來，贏盡全港觀眾口碑，好評如潮！隨著口碑發酵，票房節節上升，截至 2025年11月25日，電影上映18日，終於迎來「高潮」一刻，因為其香港票房已累積至HK$5,458,972，成功打破1989年上映、保持了36年紀錄的日本經典《超神傳說》（當年香港累積票房：HK$5,446,974)，榮登史上三級動畫電影最高香港票房寶座！

電影上映18日，終於迎來「高潮」一刻，因為其香港票房已累積至HK$5,458,972，成功打破1989年上映、保持了36年紀錄的日本經典《超神傳說》，榮登史上三級動畫電影最高香港票房寶座！（《出精特工隊》影片截圖）

執導《IT 狗》及《白日之下》的簡君晋，今次首度涉足發行，由接洽挪威片主到送檢均親力親為。對於電影由最初被評為三級，到今日創下歷史，簡導對這個「意外」收穫有感而發：「有時就係咁有趣，當知道被裁定『三級』嘅時候，確實有啲擔心。偏偏就係有咗『三級』，先合『資格』破呢個紀錄。」無論是網上討論區抑或散場觀眾，皆對電影讚不絕口，大讚廣東話配音抵死貼地，笑點密集得令人透不過氣，被譽為近年難得一見，既瘋狂又富性教育意義的成人動畫！

《出精特工隊》由導演導演簡君晋（右）購入，蘇裕邦擔任配音導演。（資料圖片）

而今次透過聲音演繹男主角「斯文」，帶領億萬兄弟衝鋒陷陣的凌文龍，得悉喜訊後亦興奮回應：「點諗到我會成為香港史上3級動畫票房最高嘅三級片男『聲』，希望觀眾繼續支持我哋！」至於聲演女主角「明精」的陳漢娜（Hanna），對於自己成為這部破紀錄動畫的女主角，亦表示：「好開心咁多人入場睇《出精特工隊》，希望大家都睇得開心！。」

！（《出精特工隊》劇照）

而戲中兩位令全場觀眾「肉緊」的男女主角，在片中成功破處的阿聰（林家熙 聲演）與麗莎（余逸思 聲演）亦有回應。Locker 表示：「今鋪真係天旋地轉暈陀陀！所以話 always say yes 係啱嘅！你永遠唔會 expect 到一班人一齊玩會有咩 surprise！」Yoshi 則笑言感謝觀眾支持，並送上食字祝福：「好多謝大家鍾意我哋嘅粵語配音！！祝票房繼續『精精』日上！」

簡君晋坦言起初得知電影定為三級，都有擔心過。（網上圖片）

2025年本地電影市場可謂動畫天下，多部動畫長片上映皆成熱話，對於能夠在動漫大年之中，以一套「另類」、「大膽」的姿態突圍而出，成為其中一員，《出精特工隊》團隊上下非常振奮，再次感謝每一位入場支持的觀眾，親手成就這個票房紀錄的「高潮一刻」！