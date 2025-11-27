金童影評｜張繼聰以自身詮釋角色　用汗水與堅持贏得尊重

香港電影市道難捱，難得近期似乎有點曙光，面向正軌。先有港產動畫《世外》可以破千萬票房，而這部都市傳說《金童》，上畫五日即破300萬票房，雖然不是一個震撼的數字，而且在車薪下，只是一杯大杯小小的水，但已經為市場帶來久早的正面訊號。近年是否要入場看一部戲，好看與否，口碑如何是重要，但誰能製造話題，令人有種不看似所有損失的感覺，你便成功一半，《金童》就帶點這股魅力。

《金童》作為一部籌備7、8年，張繼聰嘔心瀝血之作，戲中張繼聰飾演一位拳壇明日之星，因為嚴重犯錯入獄，出獄後原打算混混噩噩過人生，偏偏一個突如其來，由已故女友遺下的親兒改變他一生。由最初為了遺產而接近，到後來被兒子的純真所感化，那份笨拙卻真摰的父愛逐漸萌芽。當動了真情，卻發現即將失去，逼使他用拳頭向兒子證明自己的決心。這正正展現電影絕非只有拳賽官能刺激，而是一個關於救贖、責任與傳承的故事。

全片表現中規中矩，鋪排上亦跟以往的拳擊片大同小異，重拾練習的理由，決心出戰的動機，縱有點老套，但至少交代得合情合理。而大家最關注，張繼聰那副身型，基本上他可冠上美指銜頭，成功將全片最重要的一件道具，製作得美輪美奐，既讓觀眾看得賞心悅目，亦讓大家投入當中，相信張繼聰這刻是個拳手。而角色亦不是英雄沒有不敗，賽後的傷痕累累，一臉血垢結疤黐在枕頭套上，以及短暫痾血尿的畫面，都是在云云拳擊片中，仍找到新鮮感的地方。

其實《金童》的創作故事，已超越本身情節，並包含了當事人的經歷。回望張繼聰的演藝生涯，他曾經歷過一段被網民冷嘲熱諷的低潮期，由於太太謝安琪較早走紅，登上天后位國，令仍在尋覓發展機會的丈夫被標籤為「軟飯王」，更幫他改姓為「謝繼聰」。如果心臟不夠強大，這些指控足以耿耿於懷三、五、七年，而張繼聰就以心存厚道回應，偶然笑罵，時有自嘲，但最強的回禮，就是默默承受，咬緊牙關，以艱苦的體能訓練，練出一身肌肉，用身體的厚度，回敬所有的嘲諷。更在電影後期製作資金出現問題時，自資六位數救亡，由外到內都展現真男人本性。

電影有一句對白︰「邊個理由夠厚，就可以撐到最後！」張繼聰正是以自身經歷，去完美詮釋。不在乎一時的閒言閒語，而是專注於目標，用汗水與堅持去贏得尊重。所以電影《金童》不只是張力的重生故事，更是張繼聰個人的強烈投射，這份由戲裡延續到戲外的精神連結，讓整部電影更具說服力與感染力。