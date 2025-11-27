《殺手#4》膠戰隊友現身撐魏浚笙　露天廣場舉行首映人頭湧湧

電影《殺手#4》，由新晉導演梁居英編劇執導，《一秒拳王》、《濁水漂流》、《窄路微塵》監製文佩卿，魏浚笙（Jeffrey）首度擔綱男主角，聯同日本新星南沙良和著名演技派巨星竹中直人、齋藤工與及香港著名演員朱栢謙及韋羅莎等一起演出。繼早前入圍美國奇幻電影節 （Fantastic Fest） 、平遙國際電影展「藏龍單元」和成為今屆香港亞洲電影節「閉幕電影」、及今屆金馬獎榮獲五項提名！

魏浚笙（Jeffrey）首度擔綱男主角的電影《殺手＃４》，日前舉行首映禮。（大會提供）

男主角魏浚笙與女主角南沙良，拍攝後首度在港見面。（大會提供）

《膠戰》團隊，其中四膠到來支持。（大會提供）

香港首映禮假The ONE地下露天廣場進行，人頭湧湧。（大會提供）

是次《殺手#4》香港首映禮假The ONE地下露天廣場進行，首映禮邀請到電影編劇及監製文佩卿、編劇及導演梁居英、男主角魏浚笙、女主角南沙良、演員朱栢謙、韋羅莎、林耀星與及春風上台一起與現場分享拍攝感受。女主角南沙良和主演之一春風特意分別由日本和台灣飛到香港，一眾演員表示能夠一眾參與首映禮感到非常高興，而大家對於能整隊人在香港與觀眾見面表示期待，提到當時在日本拍攝雖然辛苦，但對於將會首次在大銀幕觀賞到《殺手#4》實在既興奮又緊張，眾人都表示迫不及待想盡快看到電影！

首映禮邀請到電影編劇及監製文佩卿、編劇及導演梁居英、男主角魏浚笙、女主角南沙良、演員朱栢謙、韋羅莎、林耀星與及春風上台一起與現場分享拍攝感受。（大會提供）

首映禮儀式上邀請了The ONE代表、華人置業集團行政總裁兼執行董事劉陳凱韻女士出席。（大會提供）

首映禮儀式上，邀請了The ONE代表、華人置業集團行政總裁兼執行董事劉陳凱韻女士，與監製文佩卿、導演梁居英、男主角魏浚笙、女主角南沙良、演員朱栢謙、韋羅莎、林耀星與及春風一起進行亮燈儀式！眾人將日本劍插進燈箱，只見燈箱隨即亮起片名《殺手#4》，全場歡呼掌聲同步響起，一起預祝電影《殺手#4》在香港票房大賣、口碑廣傳！最後更邀請了一眾《殺手#4》香港發行環球影業代表及片方投資者上台與監製、導演、及一眾演員大合照，答謝投資者對電影的信心，讓《殺手#4》能順利拍攝完成及上映！