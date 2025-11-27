F1電影︱導演確認續集開展籌備　畢彼特將回歸賽道延伸超賣座IP

荷里活賽車動作電影《F1電影》今年中旬上映後大受全球觀眾歡迎，電影由七屆一級方程式世界冠軍得主咸美頓（Lewis Hamilton）監製、Joseph Kosinski執導，畢彼特（Brad Pitt）攜同Javier Bardem及33歲新星Damson Idris主演，以地表最高速賽車一級方程式為題材，打造真實感極高的賽車觀映體驗！《F1電影》上映後全球收報6億3100萬美元（約港幣49億元），成績雖然僅及導演前作《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）一半票房，然而作為全新電影IP，已經有傳將會添食拍攝續集！

荷里活賽車動作電影《F1》，由畢彼特、Javier Bardem及33歲新星Damson Idris主演，已於今年6月26日在香港上映。（《F1》電影劇照）

據外媒報道，導演Joseph Kosinski已確認正在籌備《F1電影》續集，並開展與製片方Apple討論：「我們正在思考希斯下一章的發展，以及APX GP車隊的去向。按今年全球觀眾的反應，我相信是大家想看的電影，所以非常樂意重返片場拍攝，因為團隊都十分享受製作過程。」《F1電影》製作成本高達3億美元，外界估計續集將會耗用更高預算，票房則要比原作更創高峰。

導演Joseph Kosinski正在思考希斯與APX GP車隊的去向。（《F1》劇照）

導演Joseph Kosinski表示團隊拍攝《F1電影》時亦非常享過程，樂意重返片場拍攝續集。（《F1電影》劇照）

目前畢彼特正在籌備《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）個人外傳續作《The Adventures of Cliff Booth》及《盜海豪情4》（Ocean Fourteen）拍攝；導演Joseph Kosinski亦正在製作即將於2026年上映的《邁亞密風暴》（Miami Vice）重啟版，以及早前敲定製作的《壯志凌雲3》（Top Gun 3），相信《F1電影》續集將要在兩位靈魂人物完成手頭上的電影工作後才能正式拍攝。

畢彼特憑《從前，有個荷里活》奪得奧斯卡男配，角色個人外傳續作目前亦在製作中。（《從前，有個荷里活》電影劇照）

畢彼特需要首先完成《盜海豪情4》拍攝才能騰出空檔。（《盜海豪情》電影劇照）