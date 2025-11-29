Marvel女星剖白入行辛酸 奪奧斯卡女配反限制戲路︰又要我演奴隸
撰文：莫匡堯

42歲非裔女演員雷碧達尼安高（Lupita Nyong’o），曾經憑2013年電影《被奪走的12年》（12 Years a Slave）奪得奧斯卡最佳女配角獎，及後於Marvel超級英雄《黑豹》（Black Panther）系列及《我們．異》（Us）等電影中擴闊全球知名度，成為其中一位最著名的非裔女演員。然而雷碧達尼安高近日接受外媒訪問，剖白初入行的辛酸經歷，當年竟因為奧斯卡得獎作而令她戲路受限。
據外媒報道，雷碧達尼安高近日受訪時透露，當年憑首部演出的劇情長片《被奪走的12年》獲得奧斯卡，卻因為演出太精彩、太深入民心而受限：「我在演藝生涯剛開始時便獲得奧斯卡，憑我參演的第一部劇情長片，確實為我往後發展奠定基礎。大家可能會認為，我得到奧斯卡後應該會接到不少主角演出邀請，然而實情是『雷碧達，我們希望妳再演出另一部關於奴隸的電影，這次發生在一艘奴隸船上！』在我得獎後數個月收到不少同類邀約。」
雷碧達尼安高坦言當年為事業的定型階段，觀眾與評論界高度關注自己的表演路向，討論《被奪走的12年》是生涯的起點抑或終點。然而雷碧達卻認為：「我喜歡成為一位帶着歡樂的戰士，透過表演改變非裔族群的意義及刻板印象。如果我今年接少一份工作，但能保障作品不會強化觀眾心目中的刻板印象，我願意這樣做。」