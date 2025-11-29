Marvel女星剖白入行辛酸　奪奧斯卡女配反限制戲路︰又要我演奴隸

42歲非裔女演員雷碧達尼安高（Lupita Nyong’o），曾經憑2013年電影《被奪走的12年》（12 Years a Slave）奪得奧斯卡最佳女配角獎，及後於Marvel超級英雄《黑豹》（Black Panther）系列及《我們．異》（Us）等電影中擴闊全球知名度，成為其中一位最著名的非裔女演員。然而雷碧達尼安高近日接受外媒訪問，剖白初入行的辛酸經歷，當年竟因為奧斯卡得獎作而令她戲路受限。

現年42歲的雷碧達尼安高為全球最著名的其中一位非裔女演員。（GettyImages）

雷碧達尼安高當年的演出非常精彩。（《被奪走的12年》劇照）

《被奪走的12年》其實是雷碧達尼安高首部參演的劇情長片。（《被奪走的12年》劇照）

雷碧達尼安高憑《被奪走的12年》驚艷演出，一舉奪得奧斯卡最佳女配角。（《被奪走的12年》劇照）

雷碧達尼安高於《黑豹》裡飾演黑豹的情人。（《黑豹》電影劇照）

雷碧達尼安高於《黑豹》裡飾演黑豹的情人。（《黑豹》電影劇照）

雷碧達尼安高近年代表作品包括《我們．異》，全球相當受歡迎。（《我們．異》電影劇照）

雷碧達尼安高曾經憑2013年電影《被奪走的12年》奪得奧斯卡最佳女配角獎。（GettyImages）

據外媒報道，雷碧達尼安高近日受訪時透露，當年憑首部演出的劇情長片《被奪走的12年》獲得奧斯卡，卻因為演出太精彩、太深入民心而受限：「我在演藝生涯剛開始時便獲得奧斯卡，憑我參演的第一部劇情長片，確實為我往後發展奠定基礎。大家可能會認為，我得到奧斯卡後應該會接到不少主角演出邀請，然而實情是『雷碧達，我們希望妳再演出另一部關於奴隸的電影，這次發生在一艘奴隸船上！』在我得獎後數個月收到不少同類邀約。」

雷碧達尼安高當年奪得奧斯卡女配後，外界反而邀約她演出更多奴隸角色。（電影劇照）

雷碧達尼安高坦言當年為事業的定型階段，觀眾與評論界高度關注自己的表演路向，討論《被奪走的12年》是生涯的起點抑或終點。然而雷碧達卻認為：「我喜歡成為一位帶着歡樂的戰士，透過表演改變非裔族群的意義及刻板印象。如果我今年接少一份工作，但能保障作品不會強化觀眾心目中的刻板印象，我願意這樣做。」