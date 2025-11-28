奧德賽︱路蘭推6分鐘預告內容曝光　傳呢套科幻鉅製映前限定廣告

奧斯卡金像導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導史詩式神話新作《奧德賽》（Odyssey），由麥迪文（Matt Damon）、「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）、安妮夏瑟維（Anne Hathaway）、Zendaya及羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）等巨星主演，即將於明年7月17日上映。《奧德賽》為路蘭首部以全IMAX菲林拍攝的電影，定下上映檔期後，旋即清空明年中旬IMAX影院排片場次，影迷關注度極高、聲勢浩大！

基斯杜化路蘭執導史詩式神話新作《奧德賽》即將於明年7月17日上映。（GettyImages）

基斯杜化路蘭執導的《奧德賽》釋出首張先導劇照，由麥迪文飾演的男主角奧德修斯以一身希臘戰士裝束現身。（《奧德賽》電影先導劇照）

奧德賽一家三口早前於劇照中曝光。（《奧德賽》電影劇照）

《奧德賽》繼釋出上映日期先導海報後，本月先後向外媒獨家發布劇照，讓麥迪文、湯賀蘭與安妮夏瑟維飾演的奧德賽一家三口，角色正面造型外貌曝光，激起大量「路蘭迷」與觀眾爭相討論！路蘭宣布《奧德賽》開拍及煞科至今，一直未有任何影片曝光，然而日前據外媒報道，《奧德賽》將會於今年內推出首條預告片，更竟然會長達6分鐘，披露大量劇情畫面及橋段，據知情人士透露，預告畫面更出現「特洛伊」及「獨眼巨人」等經典希臘傳奇及神話片段！

基斯杜化路蘭將改編荷馬史詩《奧德賽》，故事發生於特洛伊戰爭之後。（《特洛伊》電影劇照）

外媒亦報道指，《奧德賽》長達6分鐘的預告片段，將會限定在戲院內播放，並傳聞獨家作為年底上映的科幻鉅製《阿凡達：火與燼》（Avatar：Fire and Ash）的映前廣告，讓觀眾能夠在IMAX或特大戲院銀幕上觀賞《奧德賽》預告片，預先享受最極致、原汁原味的視聽體驗。

有傳《奧德賽》長達6分鐘的預告片僅會在《阿凡達3》戲院放映前播出！（《阿凡達：火與燼》電影劇照）

雖然在本年內有望看到《奧德賽》的畫面，讓一眾「路蘭迷」非常興奮，然而大家談論消息時，焦點卻落在路蘭究竟如何不透露使用電腦特技（CGI）呈現出「獨眼巨人」！昔日不少關於希臘神話的電影，均出現過不同版本的獨眼巨人，當中效果各有高低，因此亦令觀眾對路蘭將如果透過服裝、化妝等方法呈現獨眼巨人感到非常好奇！