宏福苑五級火｜瘋傳劉德華《焚城》對白︰唔信次次都係奸商得逞

大埔宏福苑11月26日發生近年罕見嚴重火災，火警程度達五級，最新傷亡數已達至94死70傷，全城悲痛。事件引發源頭仍有待調查，但明顯與樓宇大維修有關，圍封大廈的棚網阻燃程度未達標，成了今次火災的關鍵。有網民就節錄2024年電影《焚城》，劉德華公開怒斥奸商的一段對話，來回應事件以洩心頭之恨。



宏福苑大火，周五清晨有單位再次冒出火舌。（李家傑攝）

大埔宏福苑五級火至今（28日）第三日，部分大廈外牆薰黑。（廖雁雄攝）

2024年上畫的電影《焚城》，劉德華飾演范偉立，前財政司，1996年推行「外地貨櫃免檢」條例，因執行紕漏造成多名消防員死傷，妻子黎美儀更在該意外殉職。最後，范辭去公職投身環境科學，成為香港頂尖的垃圾處理與輻射防護專家。而戲中因為有奸商胡亂棄置醫療核廢料，而導致全港面臨滅城的邊緣。

《焚城》是2024年上映，香港首部輻射災難片。（《焚城》劇照）

戲中展現消防員的英勇行為。（《焚城》劇照）

電影結局一幕，講到劉德華拿到重要證據，指證在背後操控的富商，由王敏德飾演的高培德，於傳媒面前踢爆真相。影片一來就是力斥奸商的橫行︰「呢個世界，唔係啲有錢佬玩晒，香港700萬人，差啲就被呢啲奸商害死。」

影片一來就是力斥奸商的橫行︰「呢個世界，唔係啲有錢佬玩晒，香港700萬人，差啲就被呢啲奸商害死。」（《焚城》影片截圖）

故事亦提到，十年前一宗嚴重大火，都跟黃敏德有關，但他利用關係成功脫罪，故劉德華在這場戲亦舊事重提︰「十年前嘅大火係佢造成，上次佢甩咗身。十年後嘅今日，我唔信，我唔信次次都係你啲奸商得逞！」黃敏德垂死掙扎，向劉德華說︰「You are wrong！」但劉德華反捉緊其手，怒斥︰「你玩完喇！」場面大快人心。

劉德華在這場戲亦舊事重提︰「十年前嘅大火係佢造成，上次佢甩咗身。十年後嘅今日，我唔信，我唔信次次都係你啲奸商得逞！」（《焚城》影片截圖）

