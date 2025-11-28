操控遊戲｜池昌旭被屈入獄慘遭性侵　反派都敬秀將監獄變魷魚遊戲

由韓流兩大男神池昌旭、都敬秀聯手主演，全新動作犯罪韓劇《操控遊戲》，首4集於現已於Disney+獨家上線。故事節奏已非常緊湊，為夢想一直努力的朴台仲（池昌旭 飾），本來與女友表藝珍生活美滿，直到一日拾獲街上被遺下的神秘手機來電，人生發生翻天覆地的變化，慘被控姦殺入獄，陷入人生谷底。現歸納首４集三大看點，與大家一同走入這場「操控遊戲」。

池昌旭獄中被欺凌性侵

池昌旭憑《HEALER追擊》中動作戲令人留下深刻印象，對比前作《惡中之惡》、《江南B-Side》，今次池昌旭在的《操控遊戲》動作場面更為升級，絕不欺場，絕對能滿足一眾粉絲！池昌旭於《操控遊戲》中因被陷害入獄，被同囚欺負毆打至面容扭曲，更慘被性侵，看得觀眾心痛不已。及後他發現自己被誣陷的真相後，決心要鍛練自己扭轉命運，向獄中大佬大反擊，爽爆場面大快人心！

都敬秀首度黑化演反派

以男團EXO成員身份出道的D.O.都敬秀，自踏入戲劇界後演技備受讚賞，一步步打破外界對男團成員成為演員的質疑。於愛情劇《没關係 這是愛情》中嶄露頭角，其後陸續參演電影，更於《與神同行》系列中大獲成功，成功轉型為演技派。今次都敬秀於《操控遊戲》中首演反派，有別以往暖男形象，飾演一名深不可測又絕頂聰明的科技公司主席，但背後卻是個心理變態的幕後黑手，不停設局操控平民為罪犯頂包，更有特殊癖好喜愛以屍體製成雕塑極之變態！心寒至極的謎之笑聲加上空洞卻邪惡的眼神，都敬秀演技又更上一層樓！

監獄版「魷魚遊戲」？

被設局陷害的池昌旭，經歷被女友離棄和弟弟自殺身亡，非常絕望的他逐步接受自己命運並打算於獄中安穩度過餘生。一天遇著新入獄的同囚，發現對方有著同樣遭遇，頓時醒覺自己被誣陷的真相，決定展開逃獄計劃，向幕後黑手都敬秀復仇！正當池昌旭逃獄即將成功之際，卻在都敬秀的安排下連同其他囚犯被送到一個神秘基地，進行一場「囚犯遊戲」。囚犯被安挑換上有號碼的制服，「主持人」都敬秀則在蒙面持槍的守衛護送下現身，宣佈遊戲正式開始，充滿「監獄版」魷魚遊戲的即視感！究竟勝出的囚犯最終能逃獄，還是會其實只會繼續陷入這場操控遊戲之中？

