像我這樣的愛情︱專訪廖子妤演腦麻痺零信心　陳家樂鏡頭NG20次

香港劇情電影《像我這樣的愛情》由譚惠貞執導，金像女配廖子妤、陳家樂、劉雅麗、楊淇及劉若寶等主演，劇情講述廖子妤飾演患有腦性麻痺的少女「阿妹」，與陳家樂飾演的性義工阿健之間，因為性義工服務相遇，發展出一段跨越身體傷健界限與社會偏見下的愛情。廖子妤與陳家樂早前就新作接受《香港01》專訪，分享演繹難度接近生涯最高的角色過程，各自為親密戲份迎接的挑戰，以及對演技、演員身份的理解。

廖子妤於《像我這樣的愛情》裡飾演患有腦性麻痺的少女「阿妹」，幾乎全程坐在輪椅上演出，亦要在肢體動作與神態呈現腦麻身障者的癥狀，Fish坦言接到劇本時對演出沒有把握：「完全沒有信心，但我非常渴望去演。相比擔心自己無法勝任，我較擔心錯失機會。於是我先把握機會，再想盡辦法實踐、鑽研及投入進角色之中。」為親身關懷與了解腦麻身障者的具體生活，劇組安排廖子妤與飾演照顧者母親的劉雅麗，探訪患有腦性麻痺的患者，廖子妤憶述探訪過程，透露：「我當時請劇組拍攝我與他們對話的過程，後來成為我非常寶貴的參考素材，讓我細心留意他們說話的動作、神情甚至呼吸節奏，我留意到因為呼吸較短淺，說話節奏會間斷。」

廖子妤演繹腦性麻痺身障者 抱持赤誠尊重：唔想觀眾過度聚焦我嘅演技

對於角色患有腦性麻痺的設定，廖子妤直言非常小心拿捏演繹方法，盡力避免醜化或加深外界刻板印象，抱持赤誠尊重完成作品：「我認為演繹的出發點非常重要，我認真地思考過，覺得要非常小心處理，因為我擔心太著重形體演繹，會容易變成對身障者不尊重，或讓觀眾過度聚焦於個人演技，甚至醜化身障者的形象。我一直保持尊重的心態，希望透過我呈現出故事，而非施展技法，我相信觀眾能夠感受到我的心意。」陳家樂於戲中與廖子妤對手戲份最多，對於「阿妹」的第一印象，家樂坦言：「我完全沒有一絲震撼的感覺，第一眼見到『阿妹』便覺得與廖子妤完全重疊。不論服裝造型與輪椅，抑或控制輪椅行動、以至細微的動作，均完全屬於阿妹。」

結尾親密戲份層次極複雜 廖子妤：同時演腦麻痺加性興奮

《像我這樣的愛情》劇情結尾，阿妹與阿健因為情投意合而發生性行為，該幕戲份蘊含情感、性愛、裸露與角色原有的身障設定，演繹極具複雜性，廖子妤坦言難度甚高：「其實結尾的親密戲份非常難演，要同時演繹腦麻痺，更要加上性興奮，要非常小心處理、仔細考慮在銀幕上的效果會否令觀眾不適，又會否過於誇張形成醜化。這部戲始終是愛情故事，過於激動令我五官過度扭曲，在性愛戲份上亦不適合，所以挑戰非常大。」

陳家樂露股突破生涯尺度：以前一定覺得要露就要露得好睇

至於陳家樂則要在親密戲份中自然裸露上鏡，不僅突破從影生涯尺度，亦令家樂對作為演員的身份有更深層的了解：「的確從未試過露股，當然一直知道結局一幕親密戲份存在，但卻沒有擔心如何去拍攝。倘若是以前的我，必然覺得既然要露、就要露得好看！就算只是露出胸肌，也會先到旁邊做掌上壓，令自己線條更好。但這次完全相反，我與導演之間達到共識，阿健外型並不亮麗美觀，我們都不希望阿健出場時感覺線條經過鍛練，身型要瘦削、頹廢，仿似數年沒有吃過飽飯一樣，於是我由75公斤減至68公斤。」陳家樂坦言心態上的突破，讓他更投入阿健的世界，演出帶來前所未有的體會：「今次最大感受，在於相比肉體的赤裸，那一刻在內心的赤裸更大！我將心臟掏出來，撕下一切、剩下最純潔的部份，然後再灌注阿健的一切。我覺得比肉體赤裸更裸露！」

陳家樂盡力搣甩演繹痕跡：入屋擺低鎖匙拍咗20次！

陳家樂歷年主要參演商業作品，尤其以《不日成婚》系列男主角阿佳最膾炙人口，陳家樂分享阿佳與《像我這樣的愛情》裡阿健對自己而言的分別：「我喜歡自己性格裡開心樂觀的一面，但又從來都不想承認阿佳就是我！我的確覺得阿佳與我非常相似，當然後來才知道演出過程投射許多個人性格到阿佳身上；今次則完全走向另一極端，阿健身上極少屬於我的影子，全靠導演過程非常關注我。」

導演譚惠貞為「搣甩」昔日角色在陳家樂身上留有的影子，在前期準備到拍攝期間均落足心機，陳家樂透露其中一個簡單的鏡頭竟然要NG二十次：「我有一個非常簡單的鏡頭，回到家中放下鎖匙，基本上完全沒有特別情緒或複雜動作，但我們可以拍攝二十次！」家樂感謝導演不斷洗刷他演繹痕跡：「導演會細微地留意到我的姿態，例如走路動態曾在《金手指》裡演過；表情曾在《不日成婚》裡演過；微表情曾在《紥職》裡演過，將我所有演繹過的痕跡嘗試通通洗盡。」但亦笑言導演從未給予他最完美或標準的演繹方法：「雖然導演最後沒有給我一個標準答案，但希望觀眾能夠在《像我這樣的愛情》裡看到我們拍攝時不斷琢磨過後的成果。」

